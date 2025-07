Dunajski poredni deček, za katerega bodo plačali bogastvo, je sprožil evforijo

Slovenski nogometni reprezentant pri beograjski Crveni zvezdi Timi Max Elšnik je dobil soigralca zvezdniškega formata. Rdeče-belim je uspel veliki met, pripeljali so kapetana avstrijske reprezentance Marka Arnautovića. Navijači in nogometna javnost so prihod postavnega napadalca srbskega rodu (mati Avstrijka, oče Srb) pospremili z evforijo in s prepričanjem, da gre za največji prestop v zgodovini. Čeprav je star že 36 let, ima Arnautović še vedno dovolj dinamita v nogah in predvsem veliko karizmo ter avtoriteto. V minuli sezoni je za finalista lige prvakov Inter dosegel sedem prvenstvenih golov.

Prihod postavnega porednega dečka, ki je tudi v Avstriji zelo priljubljen, bo rojenemu Dunajčanu napolnil žep. Dveletna pogodba mu bo navrgla kar pet milijonov evrov neto.

Arnautović je v karieri igral še za Twente, Werder, Stoke City, West Ham, Shanghai SIPG, Bologno. Za Avstrijo je zbral igral 125 tekem in dosegel 41 golov.