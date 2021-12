Eden najboljših trenerjev vseh časov: Bil sem črna ovca naše družine

V vrsti dokumentarnih filmov, ki so jih v zadnjem obdobju izdali različni akterji iz sveta športa, je dobil »svoj film« tudi Alex Ferguson, sloviti nogometni trener, ki je pustil neizbrisljiv pečat predvsem na klopi Manchester Uniteda.

Sloviti Škot je v filmu odkril doslej nepoznane podatke o svojem življenju, med drugim je povedal, zakaj ni bil še uspešnejši nogometaš in zakaj dve leti ni spregovoril s svojim očetom – to je bilo v času, ko je igral za klub St. Johnstone (1960-64).

»Vselej sem bil zunaj. Sprva vsak petek, nato na predvečer sleherne tekme«

»Iztiril sem, če hočete, vselej sem bil zunaj. Sprva vsak petek, nato na predvečer sleherne tekme. Oče me je vprašal, kam grem, jaz pa sem mu mirno odvrnil: 'Grem ven, plesat…' Nato me je vprašal, ali nimam nemara naslednji dan tekme, jaz pa sem mu spet hladno odvrnil, češ da sem tako ali tako rezerva in torej ni pomembno,« je razkril sir Alex in dodal: »Nato sva se sprla, rekel mi je, naj bo po moje in 'bomo videli, kaj bo nastalo iz tega'. Med 1961. in 1963. letom nato nisva več spregovorila.«

Alex Ferguson je bil sinonim za uspešno zgodbo Manchester Uniteda v premier league. FOTO: Darren Staples/Reuters

Eden najtrofejnejših trenerjev v zgodovini nogometne igre – osvojil je 38 lovorik, tudi 13 v premier league in dve v ligi prvakov! – je opisal tudi »konec« tega poglavja v njegovem življenju. »Očitno sem se moral dotakniti dna. Neke noči sem šel ven in se napil. Moral sem v zapor, na sodišče in dobil kazen. Bil sem črna ovca naše družine. To se mi je vtisnilo v razmišljanje, bilo mi je žal in odločil sem se, da preneham,« je bil iskren Ferguson.