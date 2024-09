Elšnik in Drkušić v pričakovanju Benfice

V nadaljevanju preberite:

Po dvojčku reprezentančnih tekem so se številni slovenski nogometaši vrnili k svojim klubskim delodajalcem v tujino. Predvsem je bil pod drobnogledom po sijajnem nastopu proti Kazahstanu naš napadalec Benjamin Šeško, ki pa tokrat pri Leipzigu – podobno kot soigralci – ni bil učinkovit. Katera je bila osrednja zanimivost tekme na Saškem in kaj so slavili v Beogradu? Kako je naš reprezentančni branilec Vanja Drkušić opisal dosedanje dneve pri Crveni Zvezdi in kateri slovenski nogometaši pred njim so nosili dres priljubljenega kluba iz srbske metropole?