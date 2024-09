Kek: Lahko živim s tem rezultatom; Elšnik: Stožice so postale trdnjava

Slovenska moška nogometna reprezentanca je v prvi tekmi skupine 3 lige B v ligi narodov v Stožicah remizirala proti Avstriji z 1:1 (1:1). Slovenske nogometaše tekma drugega kroga čaka v ponedeljek, ko bodo v Ljubljani gostili še Kazahstan.

Matjaž Kek, selektor Slovenije: »Ena težka tekma, lahko živimo s tem rezultatom. Obe ekipi sta imeli obilo težav s težkim igriščem, še posebej v prvem polčasu. Bili smo preveč pasivni, stali predaleč in pustili v situacijah ena na ena, da nas Avstrijci izigravajo, da imajo premoč v sredini. Ko smo stopili malo bližje oziroma jih navlekli na naš način igranja, potem so se tudi nam odpirale situacije. Dvakrat, trikrat smo slabo reagirali v naših protinapadih, tako da je po nekaterih priložnostih to verjetno pravičen rezultat. Avstrijci so imeli več žoge v nogah in mogoče neko pobudo, ampak to je tudi naš način igranja. Tekma je ponudila dosti tempa gor, dol, v kar se ne bi smeli spustiti, ker so v tem Avstrijci najmočnejši. Lahko živim s tem rezultatom, ampak naš cilj je bil seveda zmaga in po tistem dobrem začetku smo po 25. minuti preveč padli.«

Vanja Drkušić. FOTO: Jure Makovec/AFP

Vanja Drkušić, reprezentant Slovenije: »Na koncu smo imeli tudi nekaj priložnosti za zmago. Ena zelo težka tekma proti zelo kakovostni reprezentanci Avstrije, to smo tudi pričakovali. Vedeli smo, da je reprezentanca, ki igra v visokem ritmu, ne pušča nasprotniku veliko prostora. Tekmo smo zelo dobro začeli, prvih 30 minut bili boljši na igrišču, potem pa se je povleklo preveč nazaj in Avstrijcem smo prepustili preveč prostora, kar je posledično pripeljalo tudi do zadetka. Ampak dobro, še vedno mislim, da smo še enkrat več dokazali, kako se bori za reprezentančni grb in da je dosti stvari, na katerih lahko gradimo v prihodnje.«

Matjaž Kek. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Timi Max Elšnik, reprezentant Slovenije: »Drugačni občutki kot na evropskem prvenstvu, že ambient je drugačen, drugačen je pritisk, cilji ... Ampak to je življenje, nogomet gre naprej, po EP se je bilo lepo vrniti nazaj v domače okolje reprezentance po vsem lepem, kar smo skupaj dosegli, vrniti se v Stožice, ki so očitno zdaj postale trdnjava, vsak, ki bo prišel sem, bo skušal ta niz prekiniti, da nas končno premagajo. Mi se ne damo, dejstvo je, da tudi mi nismo zmagali že kar nekaj tekem, ampak se je kvaliteta nasprotnikov občutno zvišala. V takšnih tekmah je pomembno, da ne izgubiš, če že ne moreš zmagati. Danes smo tudi Avstrijcem vzeli dve točki. Ko se to sešteva na koncu, je to ključnega pomena, da z direktnimi rivali za prvo, drugo mesto ne izgubljaš in se ne naredi razlika."