Elšnik poslal močno sporočilo Avstrijcem pred derbijem v Stožicah

Slovenska moška nogometna reprezentanca bo v petek ob 20.45 v ljubljanskih Stožicah igrala prvo tekmo nove izvedbe evropske lige narodov 2024/25 v ligi B, skupini 3, njen tekmec bo Avstrija. Pred tekmo v slovenskem taboru opozarjajo na kakovosti avstrijske reprezentance, v pozitivnem vzdušju pa pričakujejo dobro, borbeno tekmo.

To bo prvi preizkus za slovenske nogometaše po uspehu na evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer so se Slovenci prebili do osmine finala. S tretjim mestom v prejšnji izvedbi lige narodov (2022/23), pa bo slovenska izbrana vrsta še drugič zapovrstjo del drugorazredne lige B. Slovenijo (52. na lestvici Mednarodne nogometne zveze) za začetek čaka prva favoritinja in najvišje uvrščena reprezentanca te skupine Avstrija (22.), ki je prav tako na EP izpadla v osmini finala.

Verjamem, da bo veliko ljudi, ki komaj čakajo, da nas vidijo

»Zagotovo smo zdaj v nekem trenutku samozavesti, tudi ambicije so malo porasle. Verjetno bodo tudi nasprotniki od zdaj naprej imeli malo več spoštovanja. Avstrija je izredno kakovostna reprezentanca in pričakujem eno trdo, ampak dobro srečanje z dobrim vzdušjem, ko se po tem lepem poletju vračamo domov v Stožice. Verjamem, da bo veliko ljudi, ki komaj čakajo, da nas vidijo. Vsi skupaj smo v pozitivnem pričakovanju otvoritvene tekme v ligi narodov,« je pričakovanja pred prvo tekmo na današnji novinarski konferenci strnil Timi Max Elšnik.

Timi Maks Elšnik med treningom. FOTO: Leon Vidic

»Na EP smo imeli priložnost videti odlično Avstrijo, vsi dobro poznamo njihov način igre, razmišljanje njihovega selektorja. Značilni so po tem 'pressingu', po izgubljeni žogi so zelo agresivni. So zelo direktni igralci, po večini igrajo v bundesligi, ki je izredno močna liga, tudi tekaško,« je o kakovosti avstrijske reprezentance nadaljeval 26-letni član Crvene zvezde.

»Odgovoriti bomo morali z enako mero teka in agresivnosti. Če je Slovenija pri teh stvareh na ravni nasprotnika, ko iščemo nekaj več, napadamo zmago, potem pride naša kvaliteta do izraza. Če tu Slovenija zataji, pa imamo tudi proti slabšim reprezentancam težave. Ampak mi napadamo prvo mesto v tej skupni, ne bojimo se nobenega. Igramo doma, tako da moramo z neko pozitivno borbo in energijo stopiti na teren in jim pokazati od prve minute, da smo tukaj, da vzamemo tri točke,« je še dodal Elšnik.

Matjaž Kek je takole nagovoril reprezentante. FOTO: NZS

»Vsak začetek novega reprezentančnega ciklusa nosi s sabo tudi določena vprašanja, najlepši odgovori pa so vedno na igrišču. Izredno me veseli že skozi vse te dni in tudi danes zrelost, pozitivno razmišljanje igralcev, zavedanje svoje kvalitete, spoštljivosti do nasprotnika, hkrati pa tudi zavedanja, da je še dosti možnosti za razvoj, napredek, biti boljši,« pa je uvodoma zbrane nagovoril selektor Matjaž Kek.

»Nasprotnika dobro poznamo, tudi igrali smo z njimi v enih kvalifikacijah. Njihova organizacija, sistem nogometa jim prinaša rezultate, dostikrat tudi Slovenci v teh razmišljanjih pogledujemo preko severne meje, ampak sem bolj pristaš svoje poti, svojih rešitev določenih problemov. Zagotovo je pred nami ena dobra, kvalitetna tekma, razmišljanje je bilo o teh dneh usmerjeno v našo reprezentanco, podatkov in informacij o Avstriji pa je zadosti. Vsak začetek sezone nosi tudi takšne in drugačne probleme, a to je naš način življenja. Zelo sem zadovoljen, kako so igralci odreagirali po vseh teh pozitivnih odzivih in pozitivni klimi, kar se tiče nogometa v slovenskem športu,« je dodal 62-letni strateg.

Prodanih že nekaj več kot 14 tisoč vstopnic

Ta se trenutno ubada tudi z nekaj zdravstvenimi težavami svojih varovancev. Predčasno je moral namesto poškodovanega Žana Karničnika, ki ga pestijo težave s kolenom, vpoklicati Kenana Bajrića. »Stanje ni najboljše, Karničnik je že odpadel, upam da ne za toliko časa, kot napovedujejo, a tu bo potrebno dobro sodelovanje tudi s klubom, da ga ne bi izgubili za dlje časa. Jan Oblak? Ima virozo, ki traja, in videli bomo danes in jutri, kako se vse to skupaj razvija. Včeraj je poskušal z aktivnostmi, prilagojeni situaciji, v kateri se je znašel. Po drugi strani vse to odpira možnost komu drugemu in dejstvo je, da se bomo morali prilagoditi, kot smo se že tolikokrat,« je še povedal Kek.

Jan Oblak je sodeloval na četrtkovem treningu Slovenije. FOTO: Leon Vidic

Za petkovo tekmo proti Avstriji je bilo sicer prodanih nekaj več kot 14 tisoč vstopnic, tako da bodo Slovenci za uvodno tekmo v ligi narodov imeli podporo polnih Stožic.