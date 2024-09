Klubi odšteli šest milijard evrov, najdražji soigralec Jana Oblaka

Nogometni klubi so v poletnem prestopnem roku za prestope igralcev v mednarodnem nogometu porabili približno 5,85 milijarde evrov, je objavila Fifa v svoji analizi za obdobje od 1. junija do 2. septembra. Ob tem so letos pri Fifi zabeležili rekordno število prestopov.

Poraba za prestope profesionalnih nogometašev je bila višja le lani, ko je dosegla 6,72 milijarde evrov. Takrat so klubi savdske lige začeli velike naložbe v nogomet. Po podatkih Fife pa je to poletje »padel« rekord v številu opravljenih prestopov igralcev: 11.000 v primerjavi z 10.490 leta 2023.

Mednarodni ženski nogomet podvojil porabo za prestope

Najdražjega igralca prestopnega roka je v svoje vrste zvabil španski Atletico Madrid, kjer je vrsto let prvi vratar slovenski zvezdnik Jan Oblak. Najdražji nogometaš tega prestopnega poletja je namreč postal svetovni prvak z Argentino Julian Alvarez, ki se je iz Manchester Cityja preselil v Atletico Madrid za okoli 75 milijonov evrov.

Julian Alvarez (desno) med tekmo madridskega Atletica. FOTO: Pablo Morano/Reuters

Angleška premier league je tudi letos zabeležila daleč najvišjo porabo za prestope na svetu, saj so celo manjši klubi, kot so Bournemouth, Brighton & Hove Albion in Ipswich Town v zadnjih nekaj tednih porabili več kot 100 milijonov evrov za nove igralce. Po podatkih Fife skupaj kar 1,45 milijarde evrov, nekateri specializirani portali pa navajajo tudi bistveno višje zneske.

Glede na poročilo Fife je mednarodni ženski nogomet več kot podvojil porabo za prestope: 6,15 milijona evrov poleti 2024 v primerjavi z 2,73 milijona leto prej. Ameriški klub Bay je letos postavil rekord pri prestopih, ko je z madridskim CFF podpisal pogodbo z Racheal Kundananji iz Zambije za 735.000 evrov.