Lovrić: Odločitve za Slovenijo nikdar ne bom obžaloval

Za Sandija Lovrića ima dvoboj nogometne lige narodov v Ljubljani med Slovenijo in Avstrijo poseben pomen. Slovenski reprezentant je bil namreč član več mlajših selekcij Avstrije, v petek bo tako igral proti reprezentanci svoje rojstne države. »Zagotovo bo čustveno. Veselim se tekme in želim v njej uživati,« je dejal za avstrijsko agencijo APA.

Šestindvajsetletni slovenski reprezentant, ki se je rodil v avstrijskem Lienzu in ima tudi avstrijski potni list, je petkovega tekmeca označil za jasnega favorita skupine.

Lovrić je standardni reprezentant Slovenije. FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters

Reprezentanca pod vodstvom Ralfa Rangnicka je nazadnje na evropskem prvenstvu prikazala dobre predstave. »Dali bomo vse od sebe, a smo menda manjši tekmec,« je dejal Lovrić, ki vidi Avstrijce kot favorite ne le proti Sloveniji, ampak tudi proti Norveški, drugi kandidatki za prvo mesto v skupini. »Haaland je dober, a gledano kot ekipa, je Avstrija zagotovo favorit.«

Lovrić je v dresu Avstrije odigral več kot 50 tekem v reprezentancah do 16, 17, 18, 19 in 21 let, v tem času pa je dobro spoznal zdajšnje avstrijske reprezentance, kot so Christoph Baumgartner, Stefan Posch, Konrad Laimer, Maximilian Wöber, Patrick Pentz in Alexander Schlager.

Leta 2020 se je nato sam odločil vrniti v domovino svojih prednikov. »To je bila zame popolnoma prava odločitev, to popolnoma podpiram in o tem nisem niti za trenutek dvomil. Slovenija se je zame zelo potrudila,« je pojasnil Lovrić, ki ima hrvaška starša. Družina se je najprej preselila v Piran in kasneje v Avstrijo, kjer se je rodil.

Nogometaš Udineseja je za Slovenijo doslej zbral 35 reprezentančnih nastopov. Na euru v Nemčiji ni zaigral, tudi zato, ker je dobra dva meseca pred prvenstvom utrpel resno poškodbo.

Lovrić se je leta 2021 veselil gola proti Hrvaški. FOTO: Borut Živulović/Reuters

»Zato je bil zame uspeh že to, da sem sploh bil na evropskem prvenstvu,« je za avstrijsko agencijo še poudaril Lovrić in dodal, da poraz v osmini finala po enajstmetrovkah proti Portugalski še vedno boli.

Varovanci Matjaža Keka so na euru po remijih v skupinskem delu proti Danski, Srbiji in Angliji klonili šele v osmini finala. »Še vedno boli, a če pogledate celoten turnir, smo lahko ponosni,« je dejal Lovrić in dodal: »Zdaj želimo narediti naslednje korake kot ekipa.«