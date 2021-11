Emery najprej odškrnil, nato pa zaprl vrata Newcastlu

Nekateri mediji so na vroči stolček Newcastle Uniteda po odmevnem prevzemu novih vlagateljev s podporo državnega vrha Saudske Arabije že posadili baskovskega strokovnjaka Unaija Emeryja. Nekdanji trener Valencie, Seville in Arsenala je po zmagi svojega Villarreala nad Young Boys (2:0), s pomočjo katere je rumena podmornica zdaj sama na drugem mestu na lestvici skupine F za Manchester Unitedom, dejal, da zanimanje za njegove usluge obstaja, a da še ni prejel uradne ponudbe.

Britanski BBC je v sredo zjutraj poročal, da naj bi Emery zavrnil ponudbo Newcastla, saj ni bil navdušen nad predstavljeno vizijo kluba.

»Izkazali so zanimanje, a ponudbe ni. Če bi bila, bi se to moralo zgoditi prek kluba. Osredotočen sem na Villarreal in na pripravo za nedeljsko tekmo z Getafejem,« je ostal politično korekten Emery, ki naj bi se hitro vrnil na Otok, kjer je vsa pozornost že nekaj časa usmerjena v Newcastle, ki je po prvi tekmi po zamenjavi uprave zamenjal trenerja Steva Brucea, a njegovega naslednika še ni imenoval.

Roig: Izpolniti bo moral pogodbo

Emery je v minuli sezoni z Villarrealom osvojil evropsko ligo, kar mu je uspelo že četrtič v karieri. V njegovi pogodbi je šestmilijonska odkupna klavzula. Na vprašanje, če bi ga morebitna ponudba Newcastla zanimala, je sicer odgovoril pritrdilno.

»V tem primeru bi govoril s Fernandom Roigom. Izkazal bi spoštovanje do ekipe in do kluba. Ne zapiram ali odpiram nobenih vrat. Nisem rekel ne temu zanimanju,« je dodal Emery, ki je pristavil, da ne pričakuje odmevnejših novosti pred nedeljsko tekmo z Getafejem.​

Ferando Roig, premožni trgovec in lastnik kluba, je medtem dejal, da s strani Newcastla na naslov prvoligaša iz okolice Valencije ni prišla nobena ponudba. »Moral bo izpolniti pogodbo in tako v tem trenutku stojijo reči,« je bil jasen Roig, čigar moštvu v domačem prvenstvu v tej sezoni ne gre ravno po načrtih, saj je Emery z varovanci po le dveh zmagah na prvih 11 tekmah šele na 13. mestu na lestvici.