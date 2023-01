Empoli s Stojanovićem zapravil zmago, Turk s klopi pospremil poraz Sampdorie

Empoli je doma igral 2:2 s Torinom, Inter je v gosteh z 2:1 premagal Cremonese, Sampdoria pa je na gostovanju pri Atalanti izgubila z 0:2. Šest tekem neporažen Empoli, pri katerem je Petar Stojanović igral od 73. minute, je proti Torinu vodil že z 2:0, potem ko sta zadela Sebastiano Luperto v 37. in Razvan Marin v 69. minuti. Torino, ki ima točko več od Empolija v sredini lestvice, pa je do ugodnejšega razpleta prišel po golu Samueleja Riccija v 82. in Antonia Sanabrie v 85. minuti. Gosti so dvakrat zatresli še okvir vrat.

Inter je brez Samirja Handanovića, ki je tokrat manjkal zaradi poškodbe mišice, do zmage in 40. točke, s katero se je vsaj začasno povzpel na drugo mesto lestvice, prišel po preobratu. Domača, zadnjeuvrščena zasedba, je v lombardijskem derbiju v Cremoni povedla v 11. minuti, zadel je David Okereke. Lautaro Martinez je deset minut pozneje izenačil na 1:1, zmagoviti gol pa je argentinski napadalec prispeval v 65. minuti. Zdaj je z 11 goli na tretjem mestu lestvice strelcev, dva gola več ima Napolijev Victor Osimhen, enega pa Atalantin Ademola Lookman.

Zadnjega je slednji dosegel na sobotnem obračunu v domačem Bergamu s Sampdorio, pri kateri je mladi slovenski vratar Martin Turk sedel na klopi za rezervne igralce. Lookman je postavil končni izid v 57. minuti, pred tem je zadel še Joakim Maehle. Atalanta je vsaj začasno tretja.

Že v petek je Spezia, za katero je Tio Cipot igral od 67. minute, z 0:2 izgubila v Bologni, Salernitana, pri kateri je Domen Črnigoj v igro vstopil v 62. minuti, pa je v gosteh z 2:1 odpravila Lecce. V nedeljo bo najprej Milan igral proti Sassuolu, nato bo Juventus gostil Monzo, Lazio bo pričakal Fiorentino, ki se je okrepila s hrvaškim krilnim igralcem Josipom Brekalom, nazadnje članom Wolfsburga, vodilni Napoli pa Romo.

Vrhunci tekme Bologna – Spezia:

V ponedeljek se bo še Udinese Jake Bijola in Sandija Lovriča meril z Verono.