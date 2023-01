Juventus – nekdanji paradni konj Italije vse grši raček

V nadaljevanju preberite:

Bodo navijači Juventusa v prihodnje le obujali spomine na nekdanje šampionsko obdobje in številne lovorike v Italiji in na tujem ter se spraševali, kdaj bo zanje spet posijalo sonce? Težko je oceniti, gotovo pa čaka slavni nogometni klub v prihodnjih mesecih zahtevna misija, potem ko je njegovo nekdanje vodstvo drastično znižalo ugled in moč inštitucije iz Torina.

Klubu so odvzeli 15 točk, toda grozita mu tudi izključitev iz Evrope in padec ugleda pri pokroviteljih, saj se nekdanji paradni konj italijanskega klubskega nogometa spreminja v vse bolj grdega račka. Do leta 2027 ima podpisano pogodbo z Adidasom, do leta 2023 z Allianzom, ostale bodo potekle prej, tudi »hišna« z Jeepom (2024). Podrobnosti in vrednosti prihodkov v članku. Kaj čaka tudi Andreo Agnellija?