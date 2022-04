Enosmerni promet na Anfieldu, Liverpool na pragu finala

Današnja prva tekma polfinala nogometne lige prvakov po pričakovanjih ni bila tako razburljiva kot večer prej med Manchester Cityjem in Real Madridom (4:3), je pa morda že razrešila vprašanje potnika v veliki finale 28. maja v Parizu.

Liverpool je v dveh minutah drugega polčasa (53., 55.) dvakrat zatresel mrežo Villarreala. Najprej je po predložku kapetana Jordana Hendersona žogo v vrata preusmeril branilec Pervis Estupiñan, zatem pa je podajo Mohameda Salaha izkoristil Sadio Mane.

Jordan Henderson se je veselil uvodnega zadetka Liverpoola. FOTO: Lluis Gene/AFP

Rdeči so imeli na Anfieldu ves čas izrazito premoč (streli 20:1, v okvir 5:0, koti 10:2, posest žoge 68%: 32%, podaje 645:182; zmagovalce evropske lige, ki so pred tem presenetili Juventus in Bayern, pa je zanimala zgolj obramba. Povratna tekma bo v torek v Španiji.

»Pri prvem golu smo imeli nekaj sreče, vendar smo si jo zaslužili. Drugi gol je je prinesel zadoščenje. Uresničili smo cilj, vendar je dvoboj še vedno odprt,« je povedal Henderson.