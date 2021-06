Eriksen iz postelje slišal krike veselja, razočaranja in ponosa

V nadaljevanju preberite:



Kdo ve, morda je Christian Eriksen z bolniške postelje ob odprtem oknu v vročem četrtkovem popoldnevu v Kobenhavnu slišal navdušenje, ko je že po 99 sekundah v polno zadel Yussuf Poulsen in poskrbel za evforijo. Danci so na krilih navijačev, ki so igralcu Interja zapeli tudi znamenito You'll Never Walk Alone, do konca kazali zobe in le malo športne sreče jim je zmanjkalo za veliko točko. Belgija je zmagala z 2:1 in pokazala moč. Je prva, ki je na tem euru naredila preobrat. Kevin De Bruyne je imel veličastno vrnitev. Kaj je ob tem povedal selektor Roberto Martinez?