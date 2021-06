Eriksen odločen: Ne bom se predal

Blind razmišljal, da ne bi igral

»Hvala vsem, ne predajam se. Zdaj se počutim bolje, a želim izvedeti, kaj se je zgodilo,« je italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport s pomočjo agentaprenesel besede danskega vezista iz bolnišnice v Københavnu.Dogodki s tekme skupinskega dela eura 2020 med Dansko in Finsko bodo za večno zaznamovali spomin na letošnje prvenstvo. Eriksen se je po podaji iz avta brez kontakta zgrudil na tla in obležal nezavesten. Po hitrem posredovanju kapetana in soigralca, ki ga je postavil v stabilen bočni položaj, je ob kasnejšem zastoju srca sledilo večminutno oživljanje, tudi z uporabo defibrilatorja. Eriksen je prišel k zavesti že v trenutkih, ko so ga položili na nosila, tekma pa se je po uri in pol prekinitve nadaljevala.29-letni Eriksen, član milanskega Interja, čigar izjave je sloviti italijanski športni dnevnik objavil na ponedeljkovi naslovnici, se je še posebej zahvalil za podporo svojim delodajalcem.»Želel bi se zahvaliti vsem za vse, kar so storili zame. Interjeva družina je moji družini močno stala ob strani in to me je ganilo,« je dodal Eriksen.Ganljive prizore so spremljali tudi gledalci na nedeljski večerni tekmi med Nizozemsko in Ukrajino v Amsterdamu (3:2). Branilecje zelenico v 64. minuti zapustil v solzah.»Sinočnji dogodki so imeli name močan vpliv. Ne le zato, ker je Christian moj dober prijatelj, temveč tudi zato, kar se je zgodilo meni. Pomislil sem na to, da nocoj ne bi igral. Moral sem narediti zelo velik korak v glavi,« je priznal Blind.Nekdanji član Manchester Uniteda se je zgrudil lani poleti med prijateljsko tekmo njegovega Ajaxa z berlinsko Hertho zaradi napake na srčnemu spodbujevalniku. Srčno napako so mu odkrili šele leta 2019, ko je imel težave na obračunu z Valencio, kljub dvomom glede nadaljevanja kariere pa sin dolgoletnega reprezentanta in nekdanjega selektorja članske izbrane vrstevztraja na zelenicah.