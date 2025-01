Za Haalandove usluge rekordna pogodba, ogrozil bo tudi Mbappeja

Na igrišču Manchester Cityju ne gre vse po načrtih, v pisarnah pa opravljajo dobro delo. Najprej je pogodbo še za dve sezoni podaljšal Pep Guardiola, zdaj so si za naslednjih 10 let zagotovili še usluge za marsikoga najboljšega napadalca na svetu Erlinga Haalanda.

Kot poroča The Athletic, je Haaland podaljšal pogodbo vse do leta 2034 in bo v Manchestru preživel najboljša leta svoje kariere, ko se bo pogodba iztekla, bo star 34 let. Z novo pogodbo naj bi Haaland prejel okrog 600 tisoč evrov na tedenski ravni ali dobrih 30 milijonov evrov letno, kar je podobno kot letna plača Kyliana Mbappeja pri Realu. V 10 letih bo torej Haaland brez bonusov prejel 300 milijonov evrov.

Ob podaljšanju pogodbe so izbrisali tudi odkupne klavzule, tako da možnosti za predčasni odhod - razen če bi to želel City - norveški napadalec nima več.

V Manchester je za 60 milijonov funtov prišel leta 2022 in od takrat na 126 tekmah za City dosegel kar 111 zadetkov. Haaland je zelo zadovoljen tudi z življenjem v Manchestru, nedavno je kupil hišo in dobil prvega otroka, zato si je s pogodbo želel zagotoviti stabilno okolje za naslednje obdobje življenja.

Manchester City je v zadnjih dneh zelo aktiven, blizu so dogovorom z branilcema Abdukodirjem Khusanovim (Lens) in Vitorjem Reisom (Palmeiras), napad pa naj bi okrepil Frankfurtov Omar Marmoush.