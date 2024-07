Anglija pred Nizozemsko: podoben scenarij kot z Argentino v Katarju?

V nadaljevanju preberite:

Kaj bo prinesla 50. tekma letošnjega evropskega prvenstva v nogometu? To je vprašanje pred drevišnjim (21) derbijem med Nizozemsko in Anglijo v Dortmundu. Ta bo dal predvidoma malo pred 23. uro drugega finalista eura 2024, potem ko smo prvega dobili sinoči v Münchnu. Gre za spopad klasičnih nogometnih velesil, pri čemer je zanimivo naslednje – višja pričakovanja gojijo na Otoku, četudi so Holandci doslej pokazali več.

Potem ko se je Portugalska (ne)zasluženo izvlekla v tekmi osmine finala s Slovenijo, je postalo znano, da letošnji šampionat ne bo ponudil tipične senzacije. V drugem delu končnice smo videli uveljavljene (vele)sile, tudi nedeljsko zadnje dejanje v Berlinu bo dvoboj članov težke kategorije.

Nizozemska ali Anglija? Če bi šlo na igrišču za vladavino denarja, potem bi bil zmagovalec vnaprej znan. Anglija premore dvakrat dražji kolektiv (1,52 mrd € proti 815 milijonov €), v njeni ekipi je kar šest igralcev, ki so vrednejši od najdražjega Nizozemca, morda vsi sploh ne bodo začeli tekme! To so Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka, Declan Rice, Harry Kane in Cole Palmer; vsak velja na trgu več kot Xavi Simmons (80 mio €), soigralec Benjamina Šeška v Leipzigu. Več v članku.