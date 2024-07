Baska zrežirala tretji vzpon Špancev na Mont Blanc

V nadaljevanju preberite:

Kdo sploh lahko ustavi špansko nogometno reprezentanco? To so se spraševale Italija, Albanija, Hrvaška, Gruzija, Nemčija in Francija, po sinočnjem spektaklu v Berlinu pa s porazom 1:2 še Anglija – teh sedem reprezentanc so Španci poslali domov na ščitu in prvi v 64-letni zgodovini evropskega prvenstva v nogometu nanizali sedem zmag. Klobuk dol pred Španci!

Morda so angleški navijači, ki so zasedli olimpijski štadion in njegovo okolico, nerealno pričakovali (pre)več, na koncu so morali priznati premoč Španiji. Prvi polčas je resda potrdil pričakovanja izpred tekme – na mizi je bilo enostavno preveč, da bi si lahko kdorkoli privoščil neodgovorno igro, posledično si tekmeca nista priigrala stoodstotnih priložnosti za gol. Španci so na krilih Rodrija in Fabiana Ruiza narekovali ritem igre in držali žogo v svoji posesti 66:34 v %), priigrali so si tudi več kotov (6:1) toda edini strel na vrata so zabeležili Angleži. Pri iberski ekipi je bil povsem neviden Lamine Yamal, ki je v soboto dopolnil 17 let.