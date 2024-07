Napočil dan D, Angleži in Španci nared za spektakel v Berlinu

Končuje se euro 2024, v Berlinu se pripravljajo na enega največjih spektaklov 21. stoletja, današnji finale (21.00) letošnjega evropskega prvenstva v nogometu med Španijo in Anglijo. Nemška metropola je resda že gostila najodmevnejše dogodke na svetu, toda pričakuje rekordno invazijo Otočanov, tamkajšnje letalske družbe bodo namreč izvedle desant epskih razsežnosti na Berlin, kjer naj bi se zbralo do 100.000 angleških navijačev. Odlična Španija seveda premore svoj načrt, optimistično lahko pričakujemo vrhunec eura 2024.

Celodnevni spektakel na ulicah Berlina

Navijači so v dosedanjih 50 tekmah videli 114 golov oziroma enega na vsakih 39 minut igre. To naj se ne bi spremenilo niti v nedeljo zvečer v Berlinu – še nikdar v 64-letni zgodovini eura nismo bili v finalu prikrajšani za gole. Španija jih je doslej zabila največ, njeni nogometaši so denimo osvojili tudi največje število t. i. drugih žog (13), obenem pa izstopa podatek, da je odvzel največ žog večkrat kritizirani angleški zvezdnik Jude Bellingham (19).

Španski navijači so pred hotelom pričakali navijače. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Jude Bellingham je pomahal navijačem pred odhodom v hotel. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Spektakularen bo že uvod v tekmo. Prvič, celodnevni spektakel na ulicah Berlina – v ospredju bosta lokaciji pri brandenburških vratih in parku Tiergarten – je zagotovljen zavoljo armade otoških navijačev. Uefa je Špancem in Angležem dodelila po 10.000 vstopnic, preostali prostor na zgodovinskem olimpijskem štadionu, ki bo sprejel 71.000 navijačev, bodo zapolnili najhitrejši in najspretnejši.

Uradne cene vstopnic od 95 do 2000 evrov

Uradne cene vstopnic so bile od 95 evrov za navijače do 300, 600 in 1000 evrov za vstopnice tretje, druge in prve kategorije, premium vstopnice so po 2000 evrov. Vse so še vedno na voljo na platformah za preprodajo – najcenejše od 2000 evrov navzgor, najdražje tudi po 60 in 70 tisoč evrov. Podobno je bilo v zadnjih dneh s cenami letalskih vozovnic; vozovnice, ki naslednji konec tedna stanejo največ po 250 evrov, so bile ta konec tedna po 1000 evrov in več, pri čemer Easyjet in Ryanair nimata več prostih zmogljivosti, British Airways pa je zagotovil dodatne čarterje, toda prostih sedežev ni več, zaznali so tisočodstotno povečanje povpraševanja.

V Nemčiji so nared za vrhunec eura 2024. Na olimpijskem štadionu v Berlinu se bo zbralo 71.000 navijačev, živahno bo tudi pred 13 km oddaljeno zgradbo nemškega parlamenta (na fotografiji). FOTO: Axel Schmidt/Reuters

Nekateri Angleži so leteli na Poljsko, drugi na Dansko ter nato do Berlina z avtomobili. Mestne oblasti v Berlinu pričakujejo najmanj 50.000 Otočanov brez vstopnic. Nič hudega, denar bodo lahko privarčevali za nastanitev – cene hotelskih nočitev so potrojene. Španci naj v Berlin ne bi potovali brez vstopnic.

Pred začetkom tekme tudi uradna pesem FIRE (Ogenj)

Drugič, na svoj račun bodo tradicionalno prišli tudi mlajši in takšni, ki jim zgolj nogomet ni dovolj – pred finalom bo spektakularna zaključna slovesnost z vsem, kar sodi zraven. Uradno pesem FIRE (Ogenj), ki se je tu dobro prijela, bodo odpeli italijanska MEDUZA, ameriški OneRepublic in nemška kantavtorica Leony.

Avtobus z angleškim nogometaši. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Avtobus s španskimi nogometaši. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

V takšnih razmerah pričakujemo v Berlinu vrhunec eura, ki ga je zaznamovala tudi slovenska nogometna reprezentanca. Kdo ve, kakšno oceno bomo podali v nedeljo malo pred polnočjo, morda bo ostalo pri tem, da Anglija zgolj Sloveniji ni zabila gola! Na različne načine, tudi po sreči, jih je zabila Danski, Srbiji, Slovaški, Švici in Nizozemski. To bo težko – Španija je na dobri poti, da izenači podvig Brazilije iz leta 2002. Ronaldo, Rivaldo in Ronaldinho so tedaj nanizali sedem zmag kot edini v zgodovini nogometnih turnirjev. Španci kotirajo pri šestih, njihove žrtve so bile Italija, Hrvaška, Albanija, Gruzija, Nemčija in Francija.

Komu bo podelil pokal Aleksander Čeferin?

Zaradi visokih pričakovanj in posledično razgretih čustev je modro, da bodo policisti okrog olimpijskega štadiona postavili tri nadzorne točke, preletavali ga bodo trije helikopterji, okrog objekta pa bo dobrih 2000 policistov. Na obzorju je šov, malo pred polnočjo pa bo znano, komu bo predal znameniti pokal Aleksander Čeferin, kdo bo na strelskem vrhu nasledil Patricka Schicka in Cristiana Ronalda – Harry Kane in Dani Olmo sta zabila vsak po 3 gole – in kdo bo naslednja štiri leta paradiral po stari celini z nazivom prvaka.