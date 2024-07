Četrtfinale eura: Angleži in Nizozemci favoriti, na obzorju presenečenje?

Petkovi srečanji nista prinesli veliko zadetkov, zgolj tri iz igre, če smo natančni, a smo vendarle spremljali dve poslastici in dvoboja favoritov za naslov evropskih prvakov, ki sta razveselila Špance in Francoze, Nemci in Portugalci pa so razočarani zaključili turnir. Obe tekmi sta se zavlekli v podaljške, večerna celo v streljanje enajstmetrovk. Bo danes podobno? Angleži in Nizozemci veljajo za favorite, a jim nikakor ne bo lahko.

Anglija – Švica (18.00, Merkur Spiel Arena, Dusseldorf, sodnik D. Orsato)

FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

V krog moštev, ki so veljala za favorite, a na tem prvenstvu še niso navdušila, zagotovo lahko uvrstimo Angleže. Proti Slovakom jih je rešil šele čudežni zadetek Juda Bellinghama v 95. minuti, tokrat pa jim naproti stoji zelo kompaktna in razigrana Švica. Varovanci Murata Yakina so doslej pustili dober vtis, v osmini finala so domov poslali branilce naslova Italijane, zdaj merijo še na precej večje favorite. Angleži bodo pod velikim pritiskom, javnost zahteva naslov evropskih prvakov, potem ko so se sanje pred štirimi leti v finalu razblinile šele po streljanju enajstmetrovk. Težava za Garetha Southgata bo odsotnost Marca Guehija v osrčju obrambe, manjkal bo zaradi rumenih kartonov. Kvoti: 2,20 na zmago Anglije, 4 na Švico.

Nizozemska – Turčija (21.00, olimpijski štadion, Berlin, sodnik C. Turpin)

Cody Gakpo je bil proti Romuniji izvrsten. FOTO: Miguel Medina/AFP

Tudi zadnji četrtfinalni dvoboj ima izrazitega favorita, Nizozemska ima na tem prvenstvu visoke cilje in je doslej zmagovala zanesljivo, res pa je, da pravih »težkokategornikov« še ni premagala. V napadu je vse boljši Liverpoolov Cody Gakpo, več pa so navijači pričakovali od Xavija Simmonsa in Memphisa Depaya, ki sodita med dolžnike tega eura. Na drugi strani so Turki padli v evforijo, potem ko so v osmini finala izločili Avstrijo. Junak je bil z dvema zadetkoma branilec Merih Demiral, ki pa bo tekmo z Nizozemsko izpustil, saj je zaradi spornega proslavljanja dobil eno tekmo prepovedi nastopanja s strani Uefe. Turki so se pritožili, a neuspešno. Veliko upov polagajo v mladega zveznega igralca madridskega Reala Ardo Gülerja, ki je kreator njihove igre. Kvoti: 1,55 na zmago Nizozemske, 6,25 na Turčijo.