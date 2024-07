Kroos po zadnji tekmi: Prihodnost nemškega nogometa je svetla

Pred evropskim prvenstvom je nemški selektor Julian Nagelsmann uspel prepričati Tonija Kroosa, da se za domače prvenstvo vrne v reprezentančno jato. Nato je 34-letni Kroos objavil, da bo po sezoni sklenil izjemno bogato kariero, na klubski ravni mu je to uspelo z osvojenim španskim prvenstvom in naslovom prvaka v ligi prvakov z madridskim Realom, sanjski zaključek si je obetal tudi v majici z državnim grbom.

A ni šlo, Španija je bila premočan nasprotnik, gol Mikela Merina z glavo v 119. minuti pa je pokopal upe domačih navijačev. »Vse smo dali za uspeh na tem turnirju, zelo težko je, ko izpadeš, potem ko si bil tako blizu. To je zdaj najbolj pomembno, ne moje slovo. Odigrali smo dober turnir in na doseženo smo lahko ponosni,« so bile prve besede Kroosa po tekmi za televizijsko postajo ARD.

»Vesel sem, da sem lahko pomagal tej ekipi. Mislim, da smo vrnili upanje nemškemu nogometu, iz tekme v tekmo smo rasli in danes smo zelo žalostni, ker bi želeli na tem turnirju vztrajati še malo dlje,« je zaključil izvrstni nogometaš, ki se je prvič v karieri na sredini igrišča dobro ujel s kapetanom Ilkayjem Gündoganom.

Izvrstna kariera se je končala z velikim razočaranjem na domačih tleh. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

»Enostavno ne moremo dovolj ceniti prispevka Tonija, ne le kot nogometaša, temveč tudi kot vodjo v slačilnici. V težkih trenutkih, po zadnji tekmi v karieri, ko mu gotovo ni bilo lahko, je bil on tisti, ki je v slačilnici tolažil in spodbujal soigralce. To o njem pove vse,« pa je svojega zdaj že bivšega varovanca pohvalil Nagelsmann.

Nad kariero Tonija Kroosa se je spustil zastor, končal jo je kot svetovni prvak z Nemčijo (2014), šestkratni prvak lige prvakov (5x z Realom, prvič z Bayernom), štirikratni španski in trikratni nemški prvak, šestkratni klubski svetovni prvak … Med velikim lovorikami v njegovi vitrini manjka le pokal za zmagovalca eura, ta želja pa bo pri 34-letniku ostala neizpolnjena.