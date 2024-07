Dabanovič: Lepota nogometa je tudi izpolnjevanje ekipnih nalog

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Mladen Dabanovič je v pogovoru slovenske predstave na evropskem prvenstvu v Nemčiji opisal kot odlično izvedbo kolektivne igre. Sedanji generaciji nogometašev je čestital za njihov uspeh na velikem tekmovanju. Verjame, da je prihodnost reprezentance svetla.

Član zlate slovenske generacije, ki se je uvrstila na evropsko prvenstvo leta 2000 in nato na svetovno prvenstvo 2002, je ocenil, da je slovenska izbrana vrsta zelo dobro izpolnila svojo taktiko na tekmi osmine finala s Portugalsko. Na koncu so, kot je običajno na tako velikih tekmah, odločale malenkosti in predvsem izkušnje.

Pretekle slovenske uvrstitve na velikih tekmovanjih smo opisali kot pravljice. Kako bi vi opisali tokratni nastop slovenske reprezentance na EP v Nemčiji?

»Težko bi z eno besedo opisal to zadnjo zgodbo slovenske reprezentance na euru. Ocenil bi jo kot zelo, zelo pozitivno. Mislim, da že sam odziv navijačev in vseh privržencev nogometa pove vse o tem, kako so videli nastope naše reprezentance v Nemčiji. Dejstvo je, da tako kot je tudi dejal selektor Matjaž Kek, mi smo spadali na to prvenstvo. Slovenska reprezentanca je bila tekmovalna, konkurenčna vsem in, kar je meni zelo pomembno, vse štiri tekme so potekale po načrtih slovenskega tabora. Ne bom rekel, da smo nadzirali vso dogajanje, a izpolnjevali smo zastavljene cilje. Želeli smo, da se tekmeci mučijo, nam puščajo prostor, mi pa iz tega iščemo naše priložnosti iz nasprotnih napadov.«

Selektor Kek je že v času kvalifikacij dejal, da bo pri Sloveniji vse podrejeno ciljem ter da si naj ne delamo utvar o neki lepoti igre. Kot ste sami ocenili, cilji so bili doseženi.

Bil je titanski boj. FOTO: Javier Soriano/AFP

»Slovenska reprezentanca je igrala, kot je edino možno v tem trenutku. Se pravi na način, ki jih lahko prinese uspehe ali pa s katerim lahko izpolni cilje. Ta recept je preprosto povedano kolektivna moštvena igra, disciplinirana, taktično brezhibna. Celo prvenstvo nismo imeli ene omembe vredne napake v obrambi. Fantje so odigrali skoraj brezhibno. Zdaj o lepoti nogometne igre se lahko razglablja. Tudi če pogledamo druge reprezentance, mi ne moremo govoriti o lepi igri Angležev ali Francozov, ki so v bistvu favoriti tega prvenstva. V današnjem sodobnem nogometu je vse podrejeno rezultatu in to je tudi eden izmed čarov igre, se pravi izvrševanje nalog, ki jih imajo posamezni igralci.«

Slovenski igralci so po tekmi s Portugalsko govorili o tem, da si želi ta reprezentanca še večjih uspehov. Kaj potrebuje za to?

»Slovenska reprezentanca je dala svoj maksimum v tem trenutku. Postavljeni so temelji za naprej. Ogrodje ekipe je jasno vidno, model igre je prepoznaven, nadgradnja pa so izkušnje in pa da igralci rastejo, kot je dejal tudi selektor Kek. Ti igralci še imajo še ogromno rezerv in tudi zdaj bodo v vseh nadaljnjih tekmovanjih, bodisi v ligi narodov bodisi v kvalifikacijah za SP, soočeni z zahtevnejšimi tekmami, saj nas bodo tekmeci drugače gledali. Zagotovo nas pri razvoju čaka nekaj dela v napadu, pri kontinuirani posesti žoge, tudi v realizaciji je še prostora.«

Tekma s Portugalsko je bila izjemno čustvena z veliko psiholoških preobratov. Kako ste jo doživljali?

»Tekma je potekala po naših načrtih. Nevtralizirali smo portugalsko reprezentanco, bili disciplinirani in tako kot je tudi velik del javnosti pričakoval, prišli smo do podaljškov ter 11-metrovk. Bili smo korak od tega, da bi si na ta način priborili zmago. Dejansko smo imeli svoje priložnosti, po ubranjeni enajstmetrovki smo dobili zalet in prišli tudi do 'match žoge'. Na žalost so odločali centimetri v korist Portugalske. Ni se izšla priložnost Benjamina Šeška (v 115. minuti). Na koncu pa so odločale 11-metrovke, ki so vselej pomemben psihološki moment in nam je morda v tem pogledu zmanjkalo nekaj izkušenj. A to je bil uspeh, cilj je bil dosežen, zato si reprezentanca zasluži naše čestitke.«

Kako ste kot nekdanji vratar doživljali »šov« obeh vratarjev. Sprva Jan Oblak z izjemno obrambo, nato se je izkazal tudi Portugalski vratar Diogo Costa?

»Doživljal sem ga čisto kot navijač, se pravi vsa moja zgodovina je bila nekako potisnjena v ozadje. Bila je izredna obramba Jana Oblaka v podaljšku, ko je ubranil strel Ronaldu. Ta je dobro streljal. Tudi pri izvajanju enajstmetrovk na koncu nikakor ne moremo reči, da sta Josip Iličić ali Jure Balkovec udarila slabo, a portugalski vratar se je izkazal.«

Benjamin Šeško ima še veliko prostora za napredek. FOTO: Heiko Becker/Reuters

Če se vrneva nazaj k priložnosti Šeška in tudi njegovih predstavah na prvenstvu. Glede na vse, kar se je dogajalo v zadnji sezoni, je na njegovih ramenih bilo veliko breme. Je bilo morda vseeno preveliko?

»V studiu, kjer smo spremljali tekmo, smo bili na nogah že od trenutka, ko je sam stekel proti vratarju. Mislim, da je storil vse, kar je bil sposoben v tistem trenutku. Moramo vedeti, da v 116. minuti, po vsem tem, kako sta naša napadalca garala vso tekmo, ni preprosto tako zaključiti. Glede celotne slike pa kot velja za mnoge druge reprezentante – dozoreva, raste, mlad fant je še, ogromno se je dogajalo okoli njega, ogromno je bilo pričakovanj. Res je, da so na koncu goli edina pomembna statistika pri napadalcih, a z druge strani, kot sem že omenil, je v sklopu te moštvene strategije odigral na vrhunski ravni.«

Tudi navijači so bili poseben del zgodbe slovenskega nastopa na tem EP. Več kot 50.000 jih je obiskalo štiri tekme v Nemčiji. Selektor Kek je večkrat ocenil, da je nogomet znova našel svojo mesto med vsemi športnimi uspehi Slovenije.

»Slovenci smo že večkrat dokazali, da smo športni narod in da zelo cenimo dosežke vseh naših športnikov. Nogomet ima na neki lestvici priljubljenosti posebno mesto in včasih se zdi, da morda v Sloveniji ni na takšnem mestu, kot je sicer v svetovnem ali pa evropskem merilu. To EP je tako tudi s tega vidika nekakšna potrditev statusa nogometa v Sloveniji. Na drugi strani pa vidim to sinergijo ali pa povezanost posameznih reprezentanc, reprezentantov, tudi posameznikov, ki črpajo energijo iz uspehov v drugih športih.«

Katere izmed desetih reprezentanc, ki so še na turnirju v Nemčiji, so po vašem mnenju glavne kandidatke za osvojitev naslova?

»Vedno pravim, da sta na takšnem tekmovanju dve vrsti ekip – tiste najboljše reprezentance, se pravi Anglija, Francija, Španija, ki imajo toliko individualne kakovosti, da so lahko videti, kot da so v težavah, vendar zmagujejo minimalno, in pa druge reprezentance, ki delujejo po nekem bolj klubskem principu, če tako rečem. Recimo Avstrija, pa tudi Švica, zagotovo tudi mi. Sam sem od že začetka prvenstva nekako uvrstil Špance med glavne favorite, a zdaj se srečajo z Nemci. Tako da krog favoritov je ozek in hkrati tudi širok, kakor se vzame. Vsekakor je še zanimivo dogajanje pred nami, žal brez slovenske izbrane vrste.«