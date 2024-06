Danes v Münchnu novo poglavje napete zgodbe

V nadaljevanju preberite:

Slovenci in Srbi so bili nekoč tako rekoč sostanovalci pod skupno streho, najprej v kraljevini, nato v SFRJ. Kako se je razpletlo s to federacijo, je znana zgodba z začetka 90. let prejšnjega stoletja, podobna še nekaterim po padcu Berlinskega zidu. Sleherna novonastala država pa si je poskušala mednarodno veljavo zagotoviti tudi na športnem zemljevidu. Današnji nogometni dvoboj v Münchnu med Slovenijo in Srbijo je nadaljevanje pisane zgodbe medsebojnih tekem v različnih športnih panogah teh dveh dežel.