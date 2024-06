Danec odštel za zaboj vina 150.000 funtov: To je le adrenalin

Zanimiva zgodba prihaja iz Danske, ki bo 16. junija v Stuttgartu prvi tekmec slovenske nogometne reprezentance na euru 2024, akter je Nicklas Bendtner. Nekdanji danski reprezentant Nicklas Bendtner je v intervjuju za Daily Mail spregovoril o svojem razkošnem življenjskem slogu. Bendtner je pustil močan pečat predvsem v majici Arsenala, toda na neki način napadalec nikoli ni izpolnil svojega potenciala, upokojil se je pri 33 letih. Nedavno je razkril, da ima težave s protibolečinskimi tabletami. V pogovoru je razkril zanimivo plat dobro plačane službe v Londonu.

»Na zadnjih sedežih avtobusa so se starejši igralci vedno pogovarjali o vinu. Tudi sam vino zbiram že od svojega 19. leta. Ko se je ekipa zbrala v ponedeljek, smo vsi prinesli po eno steklenico in jo poskusili. Zdaj imam doma približno 50 tisoč steklenic vina. Ste že slišali za Romanee-Conti? Za steklenico je treba odšteti 15.000 funtov, 140.000 funtov za dva kartona! En zaboj sem kupil za zalogo in enega, da smo ga spili,« je pojasnil Bendtner in odkril svoj življenjski slog med nogometno kariero.

»Ko sem bil star 24 let, sem porabil praktično vse, kar sem zaslužil, kupoval pa sem vse: vino, nepremičnine, umetnine. Zmanjka ti denarnega toka. V klubu sem resda imel popolno podporo, zunaj igrišča pa ne tolikšno. Ko kupujete vino za 150.000 funtov, denar hitro izgine,« je izpostavil danes 36-letnik iz Københavna. Med letoma 2005 in 2’14 je bil član Arsenala, za Dansko je zbral 81 tekem in 30 golov.

Nicklas Bendtner v majici Arsenala (levo). FOTO: Eddie Keogh/Reuters

Nanizal je več anekdot, tudi eno iz Las Vegasa. »Tam sem si med enim obiskom kupil motor znamke Harley Davidson samo zato, da sem ga malo vozil naokoli in ga nato odpeljal nazaj v trgovino. Nekaj ​​denarja sem dobil nazaj. Zapravil sem veliko denarja tudi za igre na srečo. Ko se navadiš na adrenalin od nogometa, ga zelo težko najdeš drugje. Tudi zato igrate igre na srečo, da bi dobili ta občutek, vendar ga ne dobite, razen če so vložki zelo visoki. Blackjack, ruleta, ... vse smo igrali.

Šele pozneje sem ugotovil, da ni pomembno, ali sem zmagal ali izgubil, na koncu je šlo samo za adrenalin. Pri igrah na srečo ob koncu dneva nimaš zmagovalcev, zato sem s tem prenehal. Znam se umakniti in reči 'nič več',« je še dodal Bendtner.