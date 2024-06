Euro 2024 zanimiv tudi zaradi Aleksandra Čeferina

Nekdanji slovenski reprezentant Primož Gliha je magnet za hrvaške medije, ki so si ga najmočneje zapomnili po treh doseženih golih v Splitu, zaradi katerih so pozneje bronasti Hrvati skoraj ostali brez nastopa na SP 1998 v Franciji. V zadnjem tednu je dal intervju štirim medijskim hišam. »Euro 2024? Seveda ga spremljam, predvsem tekme 'manjših' reprezentanc. Tudi moja usoda je vodenje manjših klubov in reprezentant, pa me zanima taktičen pristop teh na velikih turnirjih,« je v intervjuju za Index pojasnil Gliha, ki je uspešno vodil slovenski selekcijo U-21 in nazadnje Kosovo.

Elita je dostopna tako več reprezentancam kot več klubom

Primož Gliha je nazadnje uspešno vodil reprezentanco Kosova. FOTO: Laura Hasani/Reuters

»Manjše reprezentance še nikdar doslej niso imele tako velikih možnosti za 'presenečenja', saj je razlika v kakovosti vse manjša. Odločajo motiv, pripravljenost na garanje in določene sodniške napake,« je ocenil Gliha. »Da je euro tako zanimiv, gre zahvala predvsem enemu človeku, to je predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Ne gre le za razširjeni turnir na 24 ekip, mislim predvsem na pot do eura prek lige narodov. Če dodamo še konferenčno ligo, vidimo, da je elita dostopna tako več reprezentancam kot več klubom,« je zatrdil Gliha in dodal, da ni presenečen nad dejstvom, da si Anglija proti Sloveniji ni priigrala kdo ve koliko priložnosti, prav tako ne, da je Avstrija končala pred Francijo.

»Ste videli na turnirju novega Figa ali pa Messija, če hočete? Ste videli kakšen dribling? Ne. Edini, ki poskuša preigravati, je Hviča Kvarachelia. 'Težava' velikih je, da je danes pomembnejše, kdo kaj govori, ne pa kdo kaj dela,« je zaključil Gliha.