Kako so igrali Portugalci? Najslabša predstava kapetana, svetla točka Conceição

Portugalska nogometna reprezentanca je skupinski del evropskega prvenstva končala s presenetljivim porazom proti Gruziji z 2:0. Številni razlog za poraz vidijo v taktiziranju favorizirane reprezentance, ki se je želela srečati s Slovenijo, a so imeli prste vmes pri zmagi tudi igralci Gruzije, ki so prikazali zelo dobro predstavo. Pri časniku A Bola so podelili ocene nogometašem, pričakovano kritik ni manjkalo.

Najslabšo oceno si je prislužil Antonio Silva, krivec za hiter zadetek Hviče Kvaračelie v 2. minuti. »Le kaj mu je hodilo po glavi, da se je odločil za tako tvegano podajo? Opravičil se je soigralcem, a je nato znova slabo posredoval, nato je zakrivil še enajstmetrovko za Gruzijo. Neslavno je končal v 66. minuti,« so ocenili predstavo 20-letnega branilca Benfice.

Antonio Silva je imel večer za pozabo. FOTO: Ozan Kose/AFP

Razočarali so tudi napadalno usmerjeni nogometaši, najbolj Pedro Neto. »Igral je na mestu desnega krilnega napadalca, kjer je imel proste roke, da se pomika tudi v sredino, a ni naredil nič od tega. Zelo dolgočasna predstava, brez enega samega presežka,« je požel kritike Neto. Imun nanje ni bil niti kapetan Cristiano Ronaldo: »S prostim strelom v 17. minuti je spomnil na svojo specialiteto, a je nato dobil tudi rumeni karton zaradi vehementnega protestiranja, za katerega je sicer imel upravičen razlog. Najslabša predstava kapetana na tem prvenstvu.«

Kot najboljšega so pri A Boli izbrali Francisca Conceiçãa, ki je bil junak Portugalske že na prvi tekmi s Češko, ko je zadel v sodniškem dodatku. »V prvem polčasu so Gruzijci premlatili mladega napadalca, ki je bil znova srce portugalske igre, v njem je prava nogometna duša, ki želi igrati lepo. Zaradi svojega talenta je nepredvidljiv, bil je udeležen v vsaki nevarni akciji, skoraj bi zadel v izdihljajih tekme,« so pohvalili 21-letnega igralca Porta.

Francisco Conceicao je bil zraven pri vsaki nevarni akciji Portugalske. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

Navdušenja, razumljivo, v oceni igre proti Gruziji v portugalskih medijih ni bilo, hude panike pa tudi ni bilo zaznati. Portugalska je v osmini finala, Slovenija pa nasprotnik, ki ga zdaj že dobro poznajo.