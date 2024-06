Kaj v osmini finala čaka favorite? Pred nami je nekaj nogometnih poslastic

Po odigranih še zadnjih tekmah skupinskega dela evropskega prvenstva so sedaj znani vsi pari osmine finala. Popoldanski tekmi med Slovaško in Romunijo ter Ukrajino in Belgijo sta se končali z neodločenim izidom, s čimer si je prvo mesto v zelo izenačeni skupini E presenetljivo zagotovila Romunija, v izločilne boje pa potujejo tudi belgijski rdeči vragi in Slovaki. Večerna obračuna sta ponudila več golov. Gruzijci so izkoristili slabšo predstavo Portugalcev in z zmago skočili na tretje mesto v skupini F, Turčija pa si je z golom v sodnikovem podaljšku priigrala zmago proti Češki. Današnji eura prost dan je prvi od dveh dnevov oddiha za navijače pred začetkom izločilnih bojev v soboto.

Švica – Italija (29. 6. ob 18.00, Berlin, Olympiastadion)

Drugouvrščeni reprezentanci iz skupin A in B bosta otvorili izločilne boje. Na zadnjem evropskem prvenstvu so Italijani brez preglavic premagali Švicarje v skupinskem delu tekmovanja, zadnja dva medsebojna obračuna pa sta se končala brez zmagovalca. Švicarji so nastope v skupini A končali z dobro predstavo proti gostiteljem Nemcem, ki so šele v 92. minuti našli izenačujoči zadetek, in skupino zapuščajo neporaženi. Italijani pa so z golom za izenačenje s skoraj zadnjim dotikom žoge domov poslali Hrvate.

Nemčija – Danska (29. 6. ob 21.00, BVB Stadion Dortmund, Dortmund)

Drugouvrščeni Danci iz skupine C, ki so si drugo mesto zagotovili po rumenem kartonu pomočnika trenerju Milivojeta Novakovića, saj sta bili slovenska in danska reprezentanca izenačeni po izdanih rumenih kartonih igralcem, se bodo pomerili z gostitelji Nemci. Na medsebojnih obračunih je uspešnejša nemška reprezentanca s 15 zmagami proti osmim.

Anglija – Slovaška (30. 6. ob 18.00, Veltins Arena, Gelsenkirchen)

Drugi dan osmine finala bodo začeli Angleži in Slovaki. Slovaška je euro začela z nepričakovano zmago proti Belgijcem in si drugič v lastni zgodovini priigrala nastop v osmini finala, a dlje še ni prišla. Nazadnje so jo na tej stopnički premagali Nemci s 3:0. Anglija v skupini ni pokazala prepričljivih predstav, a je bila tesna zmaga proti Srbiji dovolj za prvo mesto v skupini.

Španija – Gruzija (30. 6. ob 21.00, RheinEnergieStadion, Köln)

Španija je edina reprezentanca, ki se na tekmo osmine finala podaja s tremi zmagami, njen nasprotnik pa bo najnižje uvrščena reprezentanca na lestvice FIFE Gruzija. Gruzijci so si že v svojem prvem nastopu na evropskem prvenstvu priigrali tudi prvi nastop v izločilnih bojih po tretjem mestu v skupini F. Zadnja dva medsebojna obračuna sta bila v kvalifikacijah za euro 2020, ki ju je oba dobila Španija, prvega s 7:1 in drugega s 3:0.

Gruzijci so se kot tretjeuvrščeni prebili v naslednji del tekmovanja po zmagi nad Portugalci. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Francija – Belgija (1. 7. ob 18.00, Düsseldorf Arena, Düsseldorf)

Francozi skupino zapuščajo na drugem mestu in brez gola iz igre. Belgijci so bili pred eurom favoriti skupine E, a se ta napoved ni uresničila, na treh tekmah so zbrali zmago, remi in poraz. To bo prvi obračun teh dveh reprezentanc na evropskih prvenstvih po letu 1980. Francija je trenutno druga na lestvici FIFE, Belgija je tretja.

Portugalska – Slovenija (1. 7. ob 21.00, Frankfurt Arena, Frankfurt)

Po včerajšnji zmagi Gruzije je slovenski nasprotnik Portugalska, ne Romunija. Reprezentanci sta odigrali le eno medsebojno tekmo, in sicer marčevsko prijateljski obračun. Takrat so Slovenci v Stožicah po golih Adama Gnezde Čerina in Timija Maxa Elšnika tekmo dobili z 2:0. Slovenija je na treh tekmah skupinskega dela tekmovanja trikrat remizirala in se v osmino finala uvrstila kot zadnja izmed tretjeuvrščenih ekip, kar ji je uspelo sploh prvič v zgodovini, še vedno pa išče svojo prvo zmago na euru. Portugalci so si prvo mesto v skupini zagotovili že po prvih dveh krogih in so včeraj igrali brez pravega pritiska. Na zadnjem euru je Portugalska izpadla v osmini finala proti Belgijcem.

Romunija – Nizozemska (2. 7. ob 18.00, Allianz Arena, München)

Romunija, ki je osvojila prvo mesto v skupini E, bo v izločilnih bojih igrala prvič po letu 2000, kjer jo je v osmini finala premagala Italija, tokrat pa se bo pomerila s tretjeuvrščeno Nizozemsko, čeprav sta reprezentanci zbrali enako število točk. Na medsebojnih srečanjih je večkrat slavila Nizozemska, na štirinajstih srečanjih pa so Romuni zadeli le trikrat. Nazadnje sta se Romunija in Nizozemska pomerili leta 2017, leta 2008 pa sta se pomerili tudi v skupinskem delu eura, z 2:0 je zmagala Nizozemska.

Avstrija – Turčija (2. 7. ob 21.00, Leipzig Stadium, Leipzig)

Kot zadnji bosta igrali Avstrija in Turčija. Avstrijci so presenetljivo osvojili prvo mesto v skupini s favoriziranima Francijo in Nizozemsko, ki so jo v zadnjem krogu predtekmovanja premagali s 3:2. Na drugi strani so Turki prav tako kot Avstrijci zabeležili dve zmagi in poraz, kar je bilo dovolj za drugo mesto v skupini F. V medsebojnih obračunih je uspešnejša Avstrija.