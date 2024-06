Kek izpolnil obljubo in postregel novinarje

Slovenska nogometna reprezentanca je imela danes bolj sproščen dan pred jutrišnjim nadaljevanjem priprav za tekmo osmine finala na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Selektor Matjaž Kek je del prostega časa namenil slovenskim novinarjem, ki jim je, kot jim je predhodno obljubil za preboj med 16, postregel kosilo. Obenem je spregovoril tudi o resnejših temah.

»Novinarjem pa res še nisem stregel. Toda stavo se izpolni. Vesel sem, da sem jo izgubil, za naprej pa ne bom stavil,« je v šali druženje začel Kek, ki je v pravem poletnem vremenu spretno prinesel nekaj porcij testenin s piščancem in zelenjavo na vrt reprezentančnega hotela. Ta je približno deset kilometrov oddaljen od štadiona, na katerem sicer vadijo slovenski nogometaši.

V dobrem razpoloženju je Kek predstavil tudi vzdušje v izbrani vrsti ob zgodovinski prvi uvrstitvi v izločilne boje velikega tekmovanja. »Osebno, ne kot selektorju, se mi je zdelo, kot da so bili fantje pripravljeni na vse to. Poveselili so se na svoj način, tudi s strokovnim štabom, ki dela fantastičen posel, s fizioterapevti, zdravniki, ekonomi, tudi ožje vodstvo nogometne zveze je bilo zraven. Ves čas imam občutek, da so fantje vedeli, da se bo nekaj zgodilo. Toliko so verjeli, da niso bili šokirani, češ zdaj smo pa v naslednjem krogu,« je pojasnil selektor.

Priznal je, da je bilo po tekmi s Srbijo v 2. krogu, na kateri so prejeli izenačujoči gol v 95. minuti, nekaj dni malce težko. »Dobro je bilo, da smo imeli nato pet dni do Anglije. Z zadnjim treningom pred Anglijo nisem bil zadovoljen, ampak tik pred tekmo pa sem bil, ko sem jih opazoval, že mirnejši.«

»Danes oni delujejo kot fantje, ki vedo, za kaj gre, kaj je njihovo poslanstvo. Smo pa reprezentanca z majhno bazo in se moramo zavedati objektivne kakovosti. Ne pa delati cirkusa iz tega, ker smo se uvrstili. Ni pa treba po drugi strani ob neuspehih delati tudi tragedije. Ta meja je v slovenskem nogometu vedno tanka. A zrelost in preprostost igralcev me vedno znova pozitivno presenečata. Ker sem tudi jaz rad bolj enostaven. Fantje ne potrebujo nobenih sestankov, danes smo se zmenili v treh, štirih minutah,« je razkril.

Dobro razpoložen pričakuje tekmo osmine finala. FOTO: Leon Vidic/Delo

Za mnoge so v tej družbi »eksoti«

Kek, ki si kar pogosto vzame čas za neformalne debate s predstavniki sedme sile (ta dnevno obiskuje treninge na štadionu lokalnega četrtoligaša s kapaciteto več kot 20.000 gledalcev in zgledno urejeno igralno površino), je pohvalil svoje izbrance tudi zaradi tega, da si po tekmah vzamejo čas in gredo do navijačev. Teh bo spet več tisoč v ponedeljek ob 21. uri v Frankfurtu, ko bo Slovenija za preboj četrtfinale igrala proti visoko favorizirani Portugalski.

»Jasno je, da smo zdaj na velikem odru. Ob Gruzincih smo verjetno za mnoge 'eksoti' v tej družbi. Ampak to meni ustreza. Veliko resnice je bilo tudi včeraj, ko sem rekel, da ne vem, če bi si želel Romunijo,« je začel temo o osmini finala in nadaljeval: »Meni bolj ustreza, da lahko izzivam in da imam manevrski prostor.«

Kot je pripomnil, bo ritem priprav kljub eni od največjih tekem v zgodovini slovenskega nogometa ustaljen. »Nočem biti kopija Hrvatov, Portugalcev, Nemcev, ampak hočem, da gremo svojo pot. Ko naredimo napako, jo naredimo mi in za to odgovarjamo.«

Marsikdo pred ponedeljkovo tekmo omenja zmago na marčevski prijateljski tekmi proti Portugalski v Stožicah. A kot opozarja selektor, si to lahko privoščijo le navijači. »To sta dva popolnoma različna dvoboja. Tista tekma je bila pomembna, ker je ustvarila pozitivno ozračje. Bili pa bi neumni, če bi razmišljali, češ saj smo jih že premagali. Če bo kdo živel od tistih 2:0, bomo v velikih težavah. Ve se, kdo je favorit, so pa na naši strani izziv, motivacija in strašno zadovoljstvo, da še nismo na dopustu,« je še pripomnil Kek. Manj zgovoren je bil pri vprašanju, ali so se v pripravah kaj več posvetili tudi strelom z bele točke. »Vreme se je pa naredilo,« je sklenil v smehu.