Legendarni Figo nagovoril navijače s skupno fotografijo s Čeferinom

Ponedeljek prinaša zgodovinsko tekmo slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v nogometu. Slovenci bodo namreč prvič doslej igrali v izločilnih bojih velikega nogometnega turnirja, potem ko jim to ni uspelo v letih 2000, 2002 in 2010. Vloga absolutnega favorita za zmago pripada Portugalski, Slovenija bo poskušala v Frankfurtu predvsem opozoriti nase svetovno javnost in dokazati, da ni zašla med evropsko elito.

Zanimiv je bil že uvod v tekmo, saj velik vložek, ki bo na igrišču štadiona v Frankfurtu, ne ovira navijačev in podpornikov obeh reprezentanc, da bi pričarali prijateljsko vzdušje. To je napovedal tudi legendarni nogometaš Luis Figo, Portugalec, ki na Uefi tesno sodeluje s predsednikom Aleksandrom Čeferinom. Nekdanji as Barcelone in Reala je na svojem profilu na instagramu objavil skupno fotografijo s Čeferinom in pripisal: »Prijateljstvo in nogomet: Portugalska/Slovenija.«