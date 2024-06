Matjaž Kek in njegova nacionalna identiteta

V nadaljevanju preberite:

Kako bi se razpletal dvoboj, če bi Matjaž Kek vodil Dance, Kasper Hjulmand Slovence? Bi imel Cristian Eriksen tako pomembno vlogo (kljub golu in solidni igri je bil, in ne po lastni krivdi, zaviralec danske igre)? Vprašanji sta me spodbudili, ker ima Hjulmand pri naskoku na selektorski položaj zanimivo ozadje. Preden je dobil priložnost, si je kot prednostno nalogo zastavil, da bo poskušal do zadnje podrobnosti spoznati identiteto naroda. Pogovarjal se je s številnimi uglednimi rojaki iz danskega družbenega življenja. Med drugim z nekdanjim predsednikom vlade, bivšima selektorjem, glasbenimi zvezdniki in filmskimi igralci, vodilnimi možmi v svetu prepoznavnih danskih gospodarskih velikanov Lego in Maersk. »Če sem menedžer moštva in organizacije, moram natančno poznati identiteto naroda, ki ga predstavljam. Kaj je Danska? Kaj je njena identiteta? Imamo štiri podjetja med 50 največjimi na svetu. Torej, kdaj smo uspešni?« je pojasnil.