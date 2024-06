Srbska invazija na München bo naletela na močan odpor

Slovenska nogometna reprezentanca se danes seli v München, kjer jo v četrtek ob 15. uri čaka druga tekma na evropskem prvenstvu. Po neodločenem izidu z Danci bodo izbranci Matjaža Keka poskusili točkovni izkupiček na obračunu s Srbijo. Ta pa po porazu z Angleži zmago v četrtek nujno potrebuje.

Srbija bo nekoliko oslabljena, potem ko je prvenstvo v Nemčiji zaradi poškodbe že končal Filip Kostić, so pa v srbskem taboru umirili strasti po kratkem stiku med selektorjem Draganom Stojkovićem in kapetanom Dušanom Tadićem. Poudarjajo, da je razpoloženje izvrstno.

Za mnoge pa je bila izvrstna tekma teh dveh reprezentanc, srbska je takrat tekmovala še kot ZR Jugoslavija, na EP 2000, ko se je v Charleroiju končala s 3:3 po slovenskem vodstvu s 3:0.

Dušan Tadić je bil jezen, ker ga ni bilo v začetni postavi proti Srbiji. FOTO: Ozan Kose/AFP

Če so bili Srbi takrat v nesporni vlogi favorita, so tokrat pri napovedih nekoliko previdnejši. Pravijo, da Slovenija sicer nima takšnih svetovnih zvezdnikov kot Anglija, proti kateri je Srbija izgubila uvodno tekmo na tem EP z 0:1, a da jo krasijo izjemen ekipni duh, disciplina in borbenost ter sijajni trener.

»Slovenija je dobra ekipa z odličnimi posamezniki. Zelo je kompaktna. Mislim, da bo tekma proti njej težja kot proti Angliji. Ta je bila favorit proti nam in nam je bilo v tem pogledu lažje. Proti Sloveniji pa je zmaga nujna,« je srbskim medijem pred odhodom v München povedal branilec Nikola Milenković. Zmaga pa je v mislih tudi slovenskih nogometašev, saj bi ta zanje pomenila skoraj zagotovo uvrstitev v izločilne boje.

Srbija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 33. mestu, Slovenija je 57. Slednja je proti Srbiji in njenim predhodnicam (ZR Jugoslavija, Srbija in Črna gora) doslej igrala osem tekem, ima eno zmago, en poraz, šestkrat pa se je z njo razšla brez zmagovalca.

Povprečje na teh znaša tri gole na tekmo, na zadnjih dveh, v ligi narodov pred dvema letoma, je padlo kar devet zadetkov. Za te bosta v četrtek pri Sloveniji najbolj skrbela Benjamin Šeško in Andraž Šporar, slovenska obramba pa bo morala paziti predvsem na močna Aleksandra Mitrovića in Dušana Vlahovića.

Aleksandar Mitrović bo velika nevarnost za Jana Oblaka. FOTO: AFP

Srbska igra pa bo v marsičem odvisna prav od že omenjenega Tadića, ki si bo prizadeval upravičiti status samooklicanega najboljšega igralca srbske izbrane vrste, in Sergeja Milinković-Savića.

Slednji je s 30 milijoni na Transfermarktu drugi najvrednejši srbski reprezentant za Vlahovićem, ki je s 65 milijoni vreden 15 milijonov več kot prvi Slovenec v tem pogledu Šeško. Skupaj je srbska reprezentanca vredna dobrih 300 milijonov evrov, slovenska pa dobrih 140 milijonov.

Če so slovenski navijači svoj rekord po številu iz Amsterdama na EP 2000 izboljšali že ob tekmi z Dansko v Stuttgartu, jih bo na Bavarskem še več. Ocena se giblje med 16.000 in 20.000, o podobni cifri (več kot 20.000) poročajo tudi srbski mediji za svoje navijače, kar so označili kar za invazijo na München.