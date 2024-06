Matjaž Kek izbral 26 adutov za euro 2024, zraven tudi prerojeni Iličić

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je po današnjem treningu sporočil seznam 26 igralcev, ki bodo Slovenijo zastopali na evropskem prvenstvu v Nemčiji med 14. junijem in 14. julijem. S seznama so odpadli Matevž Vidovšek (Olimpija), Žan Zaletel (Viborg), Miha Zajc (Fenerbahče) in Luka Zahović (Pogon Szczecin), poroča STA.

»Na koncu sem se moral odločiti za 26 igralcev, kar pa ne pomeni, da vsi ti, ki ne potujejo na prvenstvo, ne bodo zraven že naslednjič. Nogomet se bo igral tudi po evropskem prvenstvu, hitro bodo na vrsti septembrske tekme v ligi narodov. Pri končni odločitvi obstaja tudi taktični načrt, saj ne moremo na prvenstvo s preveč napadalno usmerjenimi igralci, kajti izhajam iz tega, da verjetno proti ekipam, s katerimi igramo, ne bomo napadali devetdeset minut,« je za Nogometno zvezo Slovenije dejal selektor Kek.

Selektor vsake reprezentance ima sicer možnost, da dan pred tekmo zamenja še kakega igralca na seznamu v primeru poškodb. Slovenija bo v Nemčiji odigrala tri tekme v skupinskem delu, najprej Kekove varovance čaka tekma z Dansko v Stuttgartu, nato s Srbijo v Münchnu in za konec skupinskega dela še tekma z Anglijo v Kölnu.

V soboto ob 15. uri bo Slovenija v Stožicah odigrala drugo pripravljalno tekmo. Po zmagi proti Armeniji (2:1) se bo pomerila še z Bolgarijo. Proti Armencem je mojstrski gol dosegel veteran Iličić, ki ga bo Kek najbrž uporabil kot jokerja.

Seznam Slovenije:

Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Apoel), Igor Vekić (Vejle).

Obrambni igralci: Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blažič (Lech Poznanj), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Soči), Erik Janža (Gornik Zabrze), Žan Karničnik (Celje), Petar Stojanović (Empoli).

Zvezni igralci: Timi Max Elšnik (Olimpija), Adam Gnezda-Čerin (Panathinaikos), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Tomi Horvat (Sturm), Jasmin Kurtić (Südtirol), Sandi Lovrić (Udinese), Benjamin Verbič (Panathinaikos), Adrian Zeljković (Spartak Trnava), Nino Žugelj (Bodo/Glimt).

Napadalci: Žan Celar (Lugano), Josip Iličić (Maribor), Jan Mlakar (Pisa), Benjamin Šeško (Leipzig), Andraž Šporar (Panathinaikos), Žan Vipotnik (Bordeaux).