Mojster Jojo za veselje, neugodni Armenci za opozorilo

Slovenski nogometaši so prestali predzadnji preizkus pred odhodom na evropsko prvenstvo. V Stožicah so pred več kot 8000 gledalci ugnali Armence z 2:1. Kako je o zmagi in igri razmišljal selektor Matjaž Kek? Kako je videl veliko vrnitev Josipa Iličića in zakaj že menimo, da je na njegovem končnem seznamu za Nemčijo? Kaj bo treba izboljšati, kateri igralci imajo zdravstvene težave? In kako resni tekmeci so bili armenski nogometaši?