Največji luksuz Avstrijcem, najbolje jo bodo odnesli slovenski navijači

Če bi sodili zgolj po cenah nočitev, bodo svojim nogometašem med bližnjim evropskim prvenstvom v Nemčiji največji luksuz privoščil v avstrijski zvezi. Člani izbrane vrste naših severnih sosedov, ki je sinoči z 2:1 premagala Srbijo, bodo namreč med eurom prebivali v berlinskem hotelu Grunewald, v katerem je treba za spanje seči v denarnico celo po 1262 evrov.

Drugo mesto si delijo Madžari in Španci, ki bodo spali v različnih krajih, cena njihove nočitve pa znaša 890 evrov. Tretji najdražji hotel so izbrali Švicarji, ki bodo v stuttgartskem Waldhotelu bivali za 704 evre. Italijani, ki branijo naslov evropskih prvakov, so se s hotelom Vier Jahreszeiten v Iserlohnu, v katerem za prostorno sobo računajo 318,5 evra, znašli v zlati sredini.

V sinočnjem pripravljalnem dvoboju so Avstrijci (na fotografiji) premagali Srbe. FOTO: Elisabeth Mandl/Reuters

Da se splača včasih z rezervacijo malo »počakati««, kaže tudi primer Gruzincev. Čeprav so si nastop na letošnjem prvenstvu stare celine priigrali šele v dodatnih kvalifikacijah, so dobili ugodno "začasno" prebivališče. Za najdražjo sobo v Best Western Plus Park hotelu v Velbertu bodo Gruzinci odšteli v primerjavi z Avstrijci le 128 evrov.

Hoteli, v katerih bodo imeli svoje bazne tabore reprezentance, so sicer na voljo tudi navijačem, pri čemer so jo – kar zadeva ceno – najbolje odnesli privrženci izbrancev slovenskega selektorja Matjaža Keka. Standardna soba v hotelu Vesper v Wuppertalu stane 108 evrov, Za primerjavo: če bodo želeli biti Nizozemci blizu svojim nogometašem, bodo morali za spanje v Ritz Carltonu v Wolfsburgu v povprečju plačati kar 517 evrov.