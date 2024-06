Ni izgovorov za Southgata, ki je pred veliko dilemo; dvajsetkrat dražji od Keka

V nadaljevanju preberite:

Gareth Southgate bo najbolje plačani selektor na EP, njegova letna plača je 5,8 milijona evrov, skoraj 20-krat višja od tiste, ki jo od NZS prejema Matjaž Kek. Ima pa tudi večji pritisk in odgovornost, da Anglijo prvič popelje na vrh. Super računalnik britanske analitične družbe Opta je izračunal možnosti vseh 24 reprezentanc. Anglija in Francija imata 19,9- oz. 19,2-odstotno možnost za zmago, sledijo Nemčija (12,4 %), Španija (9,6) in Portugalska (9,2). Slovenija? Možnosti, da pride iz skupine, so 14,2-odstotne, za nastop v polfinalu 4,7 %, finalu 1,5 %, da Jan Oblak dvigne pokal, pa 0,4 odstotka ...

Kakšen je vtis po prvi tekmi Anglije proti BiH, s kom se bo pomerila v petek in kakšno odločitev bo moral sprejeti Southgate? Kdo mu je v Newcastlu otežil ali olajšal odločitev, zakaj je Jordan Pickford prejel žvižge?