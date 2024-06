Mirnega spanca ne bo, se je pa vrnil Beni Šeško

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentance se poslavlja od svoje domače baze na Brdu pri Kranju in se seli v tisto, kjer bo bivala med prihajajočim evropskim prvenstvom. Njen začasni dom bo Wuppertal v Porenju. Kaj je pokazala zadnja pripravljalna tekma z Bolgarijo? Kaj je botrovalo selektorjevi dobri volji in zakaj je zaskrbljen? Kako je zdaj s povratnikom Josipom Iličićem? V kakšni luči so se nazadnje predstavili tekmeci Slovenije v skupinskem delu eura?