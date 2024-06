Znana začetna enajsterica za dvoboj z Bolgari, v napadu tudi Šeško

Matjaž Kek, selektor slovenske nogometne reprezentance, je izbral začetno enajsterico za današnjo zadnjo pripravljalno tekmo pred bližnjim evropskim prvenstvom v Nemčiji. V Stožicah se bodo naši igralci pomerili z Bolgari, dvoboj se bo začel ob 15. uri.

V vratih bo tekmo začel kapetan Jan Oblak, obrambno črto bodo sestavljali Žan Karničnik, Jaka Bijol, Erik Janža in David Brekalo, v zvezni vrsti bodo slovensko igro ustvarjali Timi Max Elšnik, Adam Gnezda Čerin in Tomi Horvat, bolgarska vrata pa bodo napadali Jan Mlakar, Benjamin Šeško in Andraž Šporar.