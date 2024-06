München v pričakovanju premiere s spominom na poletno pravljico 2006

V nadaljevanju preberite:

Uvodni dnevniški zapis s prizorišča petkove premiere evropskega prvenstva v nogometu ponuja pogled v primerjavo s spektaklom iz leta 2006. Zakaj se Nemci tako radi spominjajo tistega prvenstva in zakaj si zdaj želijo ponovitev? Je ta samoumevna? Kdo so tisti, ki v junijskih hladnejših dneh v Münchnu ne potrebujejo toplejših oblačil? In v kakšni vlogi je zdaj legendarni Bastian Schweinsteiger, ki so mu prav v bavarski metropoli nekoč dali vzdevek nogometni bog?