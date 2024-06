Najlepše nogometno darilo za slovenski rojstni dan

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca je dosegla najodmevnejši izid doslej na velikem tekmovanju – uvrstila se je v izločilni del evropskega prvenstva. Kakšno je bilo odštevanje do velike tekme z Anglijo, kakšno je bilo razmerje v številu in glasnosti na tribunah? Kako je bilo v 1.polčasu proti velezvezdnikom z Otoka? Kakšno je bilo trpljenje garaških Slovencev in kdaj si je poseben aplavz zaslužil Jan Oblak? Slovenska zgodba pase nadaljuje v Münchnu ali Frankfurtu ...