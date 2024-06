V Kölnu vse pripravljeno za zgodovinski večer Slovenije (21.00)

Po spektaklu v Münchnu, kjer je Slovence s tribun spremljalo več kot 20.000 rojakov, se evropsko prvenstvo nadaljuje v Kölnu, kjer so Slovenci kljub precej večji oddaljenosti od domovine znova pokazali, kako navdušeni so nad predstavami reprezentance na evropskem prvenstvu. Več kot 13.500 navijačev se je ogrelo s koncertom Siddharte, nato pa so se v navijaškem korteu (pohodu) odpravili proti enemu najbolj akustičnih štadionov v Nemčiji.

FOTO: Leon Vidic

Tam slovensko reprezentanco čaka tretje, morda zadnje dejanje tega evropskega prvenstva. Nasprotnik bo slovita Anglija, med ekipama veliko neznank ni. Ne glede na to, da so Angleži že v osmini finala, pa se vendarle zdi, da imajo v domovini več kritik, zvezdniki so se zapletli v besedne boje z bivšimi nogometaši in komentatorji, tudi navijači niso navdušeni nad tem, kar so trije levi pokazali doslej ...

Slovence čaka težko delo, proti Angliji morajo iztržiti vsaj točko, a vendarle ne gre za misijo nemogoče. To so z dobrima tekmama proti Danski in Srbiji že dočakali, če bi imeli še kanček sreče, bi morda na računu že imeli štiri, morda tudi šest točk. Nova priložnost se jim ponuja ob 21. uri, po napovedih slovenski selektor Matjaž Kek ne bo menjal začetne postave, čeprav bi si v njej marsikdo želel videti Jona Gorenca Stankovića, tudi Josip Iličić še čaka na svojo priložnost.

FOTO: Leon Vidic

Za Slovenijo sta doslej zadela bočna branilca Erik Janža in Žan Karničnik, zdaj so na vrsti tudi napadalci, v prvi vrsti Benjamin Šeško. Na napadalca Leipziga so se branilci nasprotnikov dobro pripravili, z golom proti Angliji pa bi Šeško še dvignil svojo vrednost na evropski nogometni tržnici.

Okrog 23. ure bo znano, kaj so Slovenci iztržili v Kölnu, hkrati bodo tudi Srbi in Danci odigrali svoje srečanje v Münchnu.

Verjetni postavi:

Anglija (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Foden, Gordon; Kane.

Slovenija (4-4-2): Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško.