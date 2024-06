Kek bo postregel kosilo, nato bo razmišljal o naslednjem tekmecu

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je po zgodovinski uvrstitvi v osmino finala evropskega prvenstva v Nemčiji poudaril, da je najbolj zadovoljen s tem, da je Slovenija dokazala, da si zasluži biti na EP in v izločilnih bojih.

Novinarsko konferenco po tekmi je Kek sicer začel s potrditvijo obljube, da bo stregel kosilo sedmi sili, ki je v Wuppertalu. »Z veseljem bom postregel,« je povedal in se obranil k resnejšim, a tokrat lepim temam.

»Malokdo je pričakoval, da se bo Slovenija iz te skupine prebila v naslednji krog. Smo sicer tretji za Anglijo in Dansko, za slednjo pa predvsem po zaslugi dobljenega kartona več. Toda s svojimi igrami smo dokazali, da si zaslužimo biti na EP in v osmini finala. Mogoče smo imeli tudi malo sreče, ko smo v drugem delu svoja vrata branili pred našimi navijači, ki so dali dodatno energijo, ko smo bili pod velikim pritiskom,« je povedal Kek.

Ta je že pred tekmo imel nasmešek na obrazu. »Ker sem skozi cel dan čutil pozitivno energijo, psihično moč igralcev. Tekmeca smo analizirali in vedeli, da bo vstop v tekmo pomemben. Da takoj pokažemo, da Angležem ne bomo kar tako pustili iniciative. To nam je uspelo v prvem polčasu. V drugem pa smo bili malo pregloboko in so Angleži vršili močan pritisk. Malo pade fizična pripravljenost, malo koncentracija, nakar sledijo težave. Malo me je zaskrbelo v 90. minuti, ko so nas prebili. Ampak po drugi strani Jan Oblak ni moral ne vem kako bravurozno posredovati na tekmi, da pa je bil naš vezist Adam Gnezda Čerin uradno igralec tekme, pa tudi nekaj pove,« je pojasnil Kek.

FOTO: Leon Vidic

Priznal je, da so v drugem polčasu res trpeli, saj je bila Anglija dominantna, ko je pohitrila igro. »Če Slovenija ne bi trpela v določenih delih igre poti Angliji, bi bilo bržčas nekaj narobe. Veseli pa me, da ni treba govoriti le o izjemnih obrambah Oblaka in izvrstnem Jaki Bijolu, ampak smo res igrali dobro obrambo, ko nas je bilo osem, devet za žogo. Angleži so vršili dober protipritisk in nam hitro odvzemali žoge, ampak zgodil se je tudi poljub sreče. Pokazali smo tudi, da smo bili odločnejši v tistih dodatnih minutah, v katerih smo prejeli gol proti Srbiji.«

Kek se je dotaknil rasti reprezentance, ki je začela zoreti skozi ligo narodov v ligi C, ligi B. »Danes so fantje položili izpit. Veliko naših igralcev je prvič igralo takšne tekme, medtem ko angleški imajo takšne na sporedu praktično vsak dan. Že po žrebu sem rekel, da se bo nekaj vprašalo Slovenijo, zato sem res ponosen na fante.«

Po visokem porazu v ligi narodov pred dvema letoma v Beogradu je bilo slišati veliko kritik in dvomov v slovensko vrsto. »Fantje so se takrat začeli prebijati na veliko sceno. Včasih smo pač premalo strpni. Pa je jasno, da je slovenska igralska baza tako majhna, da se ne moremo redno uvrščati na velika tekmovanja,« je razložil.

FOTO: Leon Vidic

Prepričan je, da ko bodo imeli ti igralci za sabo 70, 80 nastopov, bo to res velika moč Slovenije. »Kljub temu uspehu pa to ni najbolj ugoden čas za nas, ker je imelo veliko igralcev probleme v klubih in s fizično pripravljenostjo, zato je bilo treba marsikaj krpati.«

A dodal je, da se je videlo, kaj pomeni vse to za domovino, ki je včeraj praznovala dan državnosti, in da je to vstop v lepo ero slovenskega nogometa. Izognil se je odgovoru o tem, ali to smatra za svoj največji uspeh. »Bilo je veliko uspehov in veliko porazov. Pustite mi presojo, kam ta uspeh sodi pri meni. Je pa nekaj posebnega.«

Tekmeca v osmini finala še ne pozna. »Čisto vseeno mi je, kateri bo. Od danes bomo razmišljali za naprej, važno je, da smo dokazali, da si zaslužimo,« je še povedal Kek, čigar ekipo je po tekmi obiskal tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin.

Slovenijo kot tretjeuvrščeno čaka ali boj z zmagovalko skupine F Portugalsko 1. julija v Frankfurtu ali pa z zmagovalcem skupine E 2. julija v Münchnu, ki pa ni še znan.