Nemci na poti v Berlin najprej s Škoti

Tudi za gostiteljico evropskega prvenstva v nogometu bo nocojšnja prva tekma v skupini A proti Škotski dobila posebno poglavje v zgodovini »fussballa«. Prvič bo na igrišče »elf« popeljal nogometaš nenemškega rodu. Ta čast in odgovornost bo pripadla zveznemu igralcu turških korenin Ilkayu Gündoganu. Nemčija, dvakratna evropska prvakinja, je bila zadnjič na vrhu pred 42 leti v Italiji.

Triintridesetletni član Barcelone, rojen v Gelsenkirchnu, je tudi po vrnitvi zadnjega kapetana pred njim Manuela Neuerja obdržal kapetanski trak. »Neuerjevo mnenje bo še naprej imelo težo, a Gündogan ostaja kapetan. Kapetan mora biti povezava za vse. Igralci morajo čutiti, da imajo v svojih vrstah vodjo,« je svojo odločitev pojasnil selektor Julian Nagelsmann.

Gündogan je bil kapetan vse od lanske Neuerjeve smučarske poškodbe, edini, ki je še imel ugled in avtoriteto, da bi na domačem prvenstvu lahko bil »šef« moštva, je bil povratnik Toni Kroos. Odločitev je imela tudi jasno sporočilo za v neprimernem trenutku opravljeno raziskavo televizijske postaje ARD ​o prevelikem številu reprezentantov nenemškega rodu in Turkovi primernosti za vlogo kapetana Nemčije.

»Žalostno je, da še vedno izvajamo tovrstne raziskave in jim dajemo vrednost. Kar me moti, je, kdaj so jo izpeljali. Dobro je, da imajo ljudje, kot sem jaz, tako pomembno vlogo, ker to odraža novo realnost Nemčije. Morda smo videti drugačni, vendar smo tudi Nemci,« je »pravim« Nemcem odgovoril Gündogan, ki bo v zvezni vrsti ob Kroosu motor nemške igre. Dolgo je veljalo, da se Barcelonin as in zdaj že bivši Realov zvezdnik ne razumeta. »Govoriva isti jezik, dobro se ujameva,« je s pokončno držo povedal kapetan.

Nemški kapetan turškega porekla Ilkay Gündogan (v ospredju) odraža novo realnost Nemčije. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Nemška javnost ne pričakuje nič drugega kot boj za evropski naslov. Nagelsmann je imel na voljo slabo leto, da popravi, izboljša in pripravi elf za domači euro, potem ko je nasledil odstavljenega Hansija Flicka. Uvodna tekma je lahko neprijetna le iz psihološkega zornega kota. Škotska skoraj ne bi mogla biti bolj ugoden nasprotnik, njena srčnost ne dopušča preračunljivosti, a hkrati je razlika v kakovosti neprimerljiva in vse drugo kot zmaga Nemčije bi že bilo prvo presenečenje.

Nagelsmann dobro ve, da zmagoviti začetek in zanesljivo napredovanje v osmino finala pomenita, da bo Nemčija okrepila svoje delnice v bitki za končno zmagoslavje. Z jedrom igralcev, kot so Neuer, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Kroos, Gündogan, Kai Havertz, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Robert Andrich, Niclas Füllkrug, ... ima elf šampionski potencial.

24. kapetan Nemčije (brez NDR) po drugi svetovni vojni je llkay Gündogan

Škotski je omejen, tega se zavedajo tudi selektor Steve Clark, zvezdnik Manchester Uniteda Scott McTominay, s sedmimi goli najučinkovitejši v kvalifikacijah, in drugi Škoti, ki so v sproščenem ritmu v smučarskem središču in v »začasno« najbolj veselem škotskem »mestu« Garmisch-Partenkirchnu brusili formo.

»Uživamo, toda hkrati smo zelo osredotočeni na tekmo,« je dal vedeti Clark, da kljub težavam s poškodbami v Münchnu ne želijo biti le sparing partner gostiteljem. A le s podporo Škotov z dudami na tribuni münchenskega štadiona ne bo šlo. Po Opti, podjetju za športno analitiko, je verjetnost za zmago Nemčije 70,4 odstotna, za škotsko zmago le 12,2 odstotna.