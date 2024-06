Piksi bolj kot o enajsterici razmišljal o vrnitvi domov

Tekma nogometašev Slovenije in Srbije, ki bo na prihajajočem euru v četrtek, 20. t. m., v Münchnu že od žreba naprej privablja izjemno zanimanje. Prav za vstopnice te tekme so ljubitelji nogometa iz Slovenije vložili največ prošenj, bližina bavarske metropole ter prestiž z nekdanjimi sostanovalci iz jugoslovanske federacije sta opravili svoje.

Med ocenami o tem, proti komu bi izbranci selektorja Matjaža Keka najlažje osvojili točke v skupinskem delu, tudi prevladuje mnenje, da je Srbija lažji tekmec od drugih dveh – Danske (Stuttgart, 16. t. m.) in Anglije (Kőln, 25. t. m.). Sodeč po videnem na generalki pa bo pred slovensko reprezentanco zelo visoka ovira. Naša vrsta namreč v sobotnem popoldnevu doma proti Bolgariji ni blestela (1:1; Šporar; Despodov-11m), Srbija pa se je v Stockholmu predstavila v zelo prepričljivi luči in domačo Švedsko ugnala kar s 3:0 (Milinković-Savić, Mitrović, Tadić).

Kajpak so navijači srbske reprezentance v pričakovanju prvenstva evforični, precej se jih je zbralo tudi na tribunah stockholmske arene. Selektor Dragan Stojković-Piksi pa ohranja umirjeno razmišljanje. »Pomembno je zmagati kot tudi to, da smo delovali zbrano in zavzeto. Gole smo zabili po čudovitih akcijah, toda zdaj je treba ostati skromen in se nikakor ne prepustiti evforiji,« je poudaril po tej zadnji pripravljalni tekmi, ob namigu, če ima že v mislih enajsterico, s katero se bo Srbija predstavila na svoji premieri proti Angliji, 16. t. m. ob 21. uri, pa je odgovoril: »V mislih imam le to, da se po tekmi vrnem domov ...«