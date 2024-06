Policistka z metlo

V nadaljevanju preberite:

München ali Amsterdam, morda bom koga ujezil, ampak prav veliko se ne razlikujeta. Največje nizozemsko mesto je kljub rdeči četrti, ki je nekoč ponesla njegov sloves povsem svetu, številnim muzejem in sproščenemu vzdušju, ob obveznem džojntu, predvsem prestolnica zabave in nogometa. Eno gre z drugim. Ima Ajax. Je obvladljivo. Bavarsko glavno mesto je tudi mesto pivnic. In ima Bayern. München je prijetno, dokaj slovensko mesto, po arhitekturi in tudi značaju ljudi. Ko se zabavajo, se zabavajo, ko delajo, pa delajo. Poleg tega je obvladljiv kot Amsterdam.