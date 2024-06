Samo Alexander-Arnold in Kane z visoko oceno, Watkins si je zaprl vrata

Če je bil selektor Gareth Southgate vsaj v izjavah zadovoljen z zmago s 3.0 proti šibki Bosni in Hercegovini v Newcastlu na prvi pripravljalni tekmi Anglije pred evropskim prvenstvom, pa to ne velja za navijače, še manj za strokovnjake in še najmanj sedmo silo.

Samo strelec izjemnega gola Trent Alexander Arnold in (rezervist) Harry Kane, ki je ob koncu tekme dosegel 63. zadetek za reprezentanco, sta si po oceni časnika The Sun prislužila visoko oceno, zadovoljila pa sta tudi strelec sedemmetrovke za 1:0 Cole Palmer in Jack Grealish, delno tudi Ezri Konsa, nad katerim je bil storjen prekršek za najstrožjo kazen, in kapetan Brightona Lewis Dunk.

Najnižjo oceno si je prislužil napadalec Aston Ville Ollie Watkins, ki je v 61. minuti odstopil mesto kapetanu Kanu. Slednji je odigral prvo tekmo od poraza Bayerna v ligi prvakov proti Real Madridu in očitno so njegove težave s hrbtom preteklost.

Harry Kane se je vrnil z golom. FOTO: Phil Noble/Reuters

Začetna enajsterica treh levov je bila pravzaprav B-ekipa, Southgate je dal prosto Judu Bellinghamu, ki je z Real Madridom osvojil ligo prvakov, ter članom Manchester Cityja in Manchester Uniteda, ki so odigrali finale pokala FA. Tako so manjkali Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones, Kyle Walker in Phil Foden, ni bilo tudi Arsenalovih Declana Ricea in Bukaya Sake.

Zlasti slab je bil prvi polčas, v katerem je Anglija delovala zelo jalovo in sprožila zgolj štiri strele. Na koncu je bilo razmerje v strelih 25:1, v posesti 70:30, podajah 660:277 in kotih 11:2. Anglija, zadnja finalistka EP, bo imela v petek še zadnji test z Islandijo na Wembleyju, nakar bo moral Southgate prekrižati sedem nogometašev. Anglija bo tekmica Slovenije na euru 2024 25. t. m. v Kölnu.