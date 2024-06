Vse je bilo normalno, potem sem začutil krč in nato me ni bilo več

Christian Eriksen se je 1100 dni po srčnem zastoju spet vpisal med strelce na evropskem prvenstvu, potem ko je dosegel vodilni gol proti Sloveniji. Toda z razpletom – neodločenim izidom 1:1 – ni bil povsem zadovoljen. »Če bi osvojili vse tri točke, bi bila zgodba povsem drugačna,« je imel po tekmi mešane občutke danski zvezdnik, ki je za enega od domačih medijev podoživel trenutke izpred treh let, ko je njegovo življenje viselo na nitki.

»Počutil sem se dobro in prav nobenega opozorila ni bilo, da bi se mi lahko zgodilo, kar se mi je,« se je spomnil Eriksen in nadaljeval: »Vse je bilo normalno. Potem me je žoga v nekem trenutku med tekmo zadela v koleno, začutil sem krč v spodnjem delu noge in nato me ni bilo več ...«

Štadion Parken v Københavnu je takrat v hipu obnemel. Spominja se še pogovora zdravnikov v reševalnem vozilu. »Enega od naših reprezentančnih zdravnikov so vprašali, kako dolgo sem bil odsoten. Približno tri ali štiri minute, se je glasil odgovor. Niti sanjalo se mi ni, da sem bil že v nebesih,« je zaupal 32-letni Danec, ki se bo s soigralci v drugem kolu skupine C na tem evropskem prvenstvu v četrtek (z začetkom ob 18. uri) pomeril z Angleži.