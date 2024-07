Slavko Vinčić brez dvojčka, finale bo sodil Francoz, a ne Clement Turpin

Francois Letexier bo glavni sodnik finalne tekme evropskega prvenstva v nogometu, ko se bosta v nedeljo ob 21. uri na Olimpijskem stadionu v Berlinu pomerili Anglija in Španija, je objavila Evropska nogometna zveza (Uefa). Njegova pomočnika bosta rojaka Cyril Mugnier in Mehdi Rahmouni, četrti sodnik bo Poljak Szymon Marciniak.

Vloga video pomočnika sodnika je bila dodeljena Jeromeu Brisardu iz Francije, pomagali mu bodo rojak Willy Delajod in Italijan Massimiliano Irrati. Poljak Tomasz Listkiewicz dopolnjuje postavo kot pomočnik rezervnega sodnika.

Petintridesetletni Letexier je sodniško presenečenje, saj je njegov bolj znani rojak Clement Turpin veljal za enega od glavnih kandidatov za finalno tekmo. Toda Turpin je že odprl prvenstvo. Letexier je sicer mednarodni sodnik od leta 2017 in je v svoji karieri sodil na 65 uradnih tekmah Uefe. Na letošnjem finalnem turnirju EP je delil pravico na treh tekmah skupinskega dela, med Španijo in Gruzijo, Dansko in Srbijo ter Hrvaško in Albanijo. Četrti sodnik je bil na uvodni tekmi med Nemčijo in Škotsko v Münchnu.

V lanski sezoni je Letexier vodil deset tekem klubskih tekmovanj v ligi prvakov in evropski ligi ter bil četrti sodnik na finalu letošnje lige prvakov med Borussio Dortmund in nogometaši Reala iz Madrida, ki jo je vodila slovenska sodniška posadka s Slavkom Vinčićem v glavni vlogi. Vinčić je odlično opravil svojo nalogo tudi na euru, ki ga je zaokrožil s polfinalno tekmo med Španijo in Francijo. Letexier je bil tudi sodnik na superpokalu leta 2023 med Manchester Cityjem in Sevillo v Pireju.