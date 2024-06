Slovenija – Srbija: Odločilna tekma eura

To bo drugi slovensko-srbski obračun na evropskih prvenstvih, na prvi tekmi na euru leta 2000 je bil končni izid 3:3. Na dosedanjih medsebojnih obračunih je bilo zelo izenačeno. Vsaka reprezentanca je slavila po enkrat, šest tekem se je končalo z neodločenim izidom. Srbi imajo na zadnjih sedmih tekmah dve zmagi, Slovenija pa je nazadnje izgubila na novembrski kvalifikacijski tekmi proti Danski. V München bo odpotovalo 20.000 slovenskih navijačev, zato se pričakuje izjemno vzdušje.

Benjamin Šeško in selektor Matjaž Kek na treningu. FOTO: Leon Vidic/Delo

Srbi so na prvi tekmi izgubili proti favoriziranim Angležem; uspešno so zaustavili napadalca Harryja Kana. Upali bodo, da jim bo takšna igra v obrambi uspela tudi proti Slovencem in napadalcu Benjaminu Šešku. Slovenci so po neprepričljivem prvem polčasu proti Danski svojo igro dvignili na višjo raven, za kar so bili nagrajeni z golom Erika Janže v 77. minuti.

Slovenija – Srbija (15.00, Allianz Arena, München, sodnik I. Kovacs)