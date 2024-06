Španci zaradi Lamina Yamala v navzkrižju z nemškim zakonom

Španski nogometni reprezentanci grozijo sankcije, ne sicer tekmovalne, a vendarle. 16-letni zvezdnik Barcelone Lamine Yamal je hitro postal pomemben člen zasedbe Luisa de la Fuenteja, danes zvečer ga s soigralci čaka zanimiv dvoboj z Albanijo.

Tekma se bo začela ob 21. uri in zato je Španija v težavah. Nemški zakon namreč prepoveduje delo mladoletnim osebam po 20. uri, izjema so športniki, a tudi v njihovem primeru velja, da morajo vse obveznosti, vključno s tuširanjem, dopinškimi kontrolami in medijskimi obveznostmi zaključiti najkasneje do 23. ure. To v primeru Yamala seveda ni mogoče, saj se bo tekma šele končala nekaj minut pred enajsto zvečer.

Špancem sicer ne grozi odvzem točk, bi pa španska nogometna zveza lahko prejela 30.000 evrov kazni zaradi nespoštovanja nemških zakonov, kar za nogometno zvezo furije, ki je odlično začela prvenstvo, ne bo hud udarec.