Anglija in Danska ob polčasu z remijem

Že uvod v 2. kolo skupinskega dela je ponudil veliko športne napetosti,zlasti sta izstopali tekmi Hrvaške in Albanije ter danes slovensko-srbsko derbi. Obe sta se razpletli brez zmagovalca, potem ko so najprej Albanci izenačili v izdihljajih tekme, nato pa danes še Srbi. Tako so slednji preprečili Sloveniji mirno pričakovanje zadnje tekme v skupinskem delu proti Angliji (25. t. m.) in osmino finala, za katero bodo tako morali še zelo garati.

Obenem pa iz slovenskega zornega kota upamo, da bo Anglija ugnala Dansko in si že pred tekmo z našo reprezentanco tako zagotovila osmino finala ...Tekma Anglija – Danska je ob 18. uri, tri ure pozneje je na sporedu tekma Italija - Španija

Danska: Anglija 1:1* Štadion v Frankfurtu, gledalcev 47.000, sodnik Soares Dias (Portugalska). Strelca: 1:0 – Kane (17), 1:1 – Hjulmand (35). Danska: Schmeichel; Vestergaard, Christensen, Andersen; Kristiansen, Højbjerg, Hjulmand, Mæhle; Eriksen; Wind, Højlund. Anglija: Pickford; Trippier, Guehl, Stones, Walker; Rice, Alexander-Arnold; Foden, Bellingham, Saka; Kane.

Začetek v imenitnem ozračju, saj obe reprezentanco že tradicionalno uživata na velikih tekmovanjih glasno in številčno podporo rojakov, še ni ponuijal nevarnih akcij, odgovornost je seveda pri obojih vidna, s tremi točkami so seveda Angleži bolj sproščeno razmišljali o tekmi kot pa Danci po točki za uvodni remi s Slovenijo.

Prvi resnejši poskus pa je uprizoril Phil Foden, angleški reprezentant in eden od zvezdnikov Guardiolovega Cityja, a je njegova žoga v 13. minuti zletela prek vrat Vodstvo Angležev pa je sledilo kmalu in zadel je kdo drug kot Harry Kane, vodilni zvezdnik nogometne Anglije. Spet je bil v kazenskem strelu tekmecev spreten in natančen, pred tem pa je bil nepazljiv danski branilec Andreas Christensen.

Angleži so se kar hitro zadovoljili s takšnim izidom, začeli igrati pasivno, kazen je sledila: Morten Hjulmand je kot iz topa ustrelil z 20 metrov, žoga po tleh se je odbila od vratnice v mrežo Angležev – 1:1.

S tem izidom sta moštvi po precej manj dinamični tekmi od tiste popoldanske slovensko-srbske ob polčasu odšli v slačilnico.