Spektakularen uvod, največ čustev ob prihodu Beckenbauerjeve vdove

Pa se je začelo! Ali kot je ob ob prihodu v Nemčijo napovedal slovenski selektor Matjaž Kek: »Jetzt geht's los!« Mariborčanu je nemščina blizu, nekoč je bil nogometaš v Avstriji in sodeč po prvih dneh se tudi na nemškem severu, kamor sodi Porenje z baznim taborom slovenske izbrane vrste, dobro počuti. A odprtje velikega nogometnega dogodka je na petkov večer pripadlo jugu največje države srednjeevropskega prostora. Že od jutra je bilo v Münchnu občutiti duh posebne predstave.

Pravzaprav že nekaj dni bavarska metropola, sicer tradicionalno nogometno mesto, tokrat zlasti po zaslugi prihoda številnih obiskovalcev iz Škotske, občuti euro. To se je po treh letih vrnilo v mesto nogometašev Bayerna, tovarne BMW in največje pivske veselice na svetu Oktoberfesta, toda zdaj je povsem drugače in predvsem praznično v primerjavi s pandemijskim prvenstvom v juniju ter juliju 2021, ko so vladale številne omejitve in tudi v mogočno areno s 70.000 sedeži ni smelo več kot 14.000 gledalcev ...

Občinstvo je pred premierno tekmo uživalo ob mojstrovinah umetnikov. FOTO: Leonhard Simon/Reuters

Tokrat je ta na premieri prvenstva med Nemčijo in Škotsko pokala po šivih, še pred prvim žvižgom sodnika Clementa Turpina iz Francije pa je bilo na štadionu, kot se pač za uvodno predstavo tudi spodobi, slovesno. Strogi varnostni ukrepi so resda preprečili sprva predvideni scenarij z veliko pirotehnike, tudi v tem sklepnem, pod katerega so se na koncu ustvarjalci lahko podpisali, ni bilo skoparjenja z uporabo pirotehničnih sredstev. Z natanko šestdesetimi efekti so napovedali prvenstvo. Režiser te uvodne slovesnosti je bil – razumljivo – priznan strokovnjak tega področja: Carlos Navarette-Patiño je že sodeloval z Mednarodnim olimpijskim komitejem, s prireditelji svetovnega prvenstva v formuli 1 ter z znamenito zabavno zgodbo Cirque du Soleil.

Pokal za naslov evropskih prvakov so prinesli Bernard Dietz, Heidi Beckenbauer in Jürgen Klinsmann. FOTO; Thomas Kienzle/AFP

Ni pa ga bilo trenutka v pričakovanju prve tekme trenutka, ki bi ga občinstvo tako čustveno pospremilo, kot je bil prihod pod žarometi s pokalom za naslov evropskih prvakov gospe Heidi, vdove nepozabnega Franza Beckenbauerja. Najboljši nemški nogometaš doslej je bil kapetan enajsterice, ki je leta 1972 prvič tej državi prinesla naslov najboljše na stari celini. Pozneje je to ponovila še dvakrat, in sicer v letih 1980 ter 1996. Takrat sta bila kapetana Bernard Dietz in Jürgen Klinsmann, oba sta trenutkih, ki so bili dejansko nabiti s čustvi ter lepimi spomini na nemške nogometne podvige, na uvodni slovesnosti spremljala gospo Heidi.