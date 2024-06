(VIDEO) Recept za pravo bavarsko veselico? 200.000 razigranih Škotov

V Münchnu v teh dneh nogometni navijači z vsega sveta spremljajo izjemne prizore. Škotska je znova del evropskega prvenstva in sloviti navijači, ki nosijo ime Tartan Army, niso želeli ostati doma.

»Gre za to, da nihče noče zamuditi trenutka, ker nam lahko uspe nekaj zgodovinskega,« je za Guardian povedal eden od njih. V Münchnu se jih je zbralo kar 200.000, prizori, ko so se zbirali po trgih in pivskih vrtovih, so preplavili splet in družbena omrežja.

In Škoti ne bi bili Škoti, če ne bi veselice prestavili tudi v nemške pivnice, kjer so moški v kiltih zabavali obiskovalce tudi z igranjem na dude. In ker piva v teh dneh ne manjka, so zaokrožili tudi zabavni posnetki preveč okajenega navijača, ki med igranjem dud na mizi sredi pivnice na navdušenje ostalih gostov (nepoškodovan) zgrmi z mize.

Z novo navijaško pesmijo »No Scotland, No Party« so navijači Škotov glavni hit uvoda v evropsko prvenstvo.